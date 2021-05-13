Ізраїльська сторона повідомила про атаку бійців ХАМАСУ на кордоні з Сектором Гази. За даними Армії оборони Ізраїлю, ця група готувалася до обстрілу ізраїльської території за допомогою протитанкових ракет.

У Армії оборони Ізраїлю зазначили, що зафіксували потрапляння в ціль. Перед тим, Ізраїль повідомляв про знищення ще 2 груп бойовиків.

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Деталі знищення бойовиків

У Армії оборони Ізраїлю розповіли, що біля кордону Сектору Гази ізраїльські військові атакували ще групу бійців ХАМАС. Відомо також, що це вже 4 група бойовиків, яких 13 травня атакувала ізраїльська армія.

Також Армія оборони Ізраїлю заявила, що атакувала військову базу ХАМАС, де розміщені три протитанкові ракетні установки. Натомість відомо, що ХАМАС закликає палестинців посилювати сутички з ізраїльською стороною.

До речі, 12 травня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на тлі загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту заявив, що бойовики в Секторі Гази "заплатять дуже високу ціну" за обстріл. Окремо він назвав "нестерпними" сцени хаосу і насильства між арабами та євреями за останні дні.

Загострення ізраїльсько-палестинського протистояння: коротко