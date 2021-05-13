Ізраїль атакував бази ХАМАСу, де зберігаються ракетні установки
Ізраїльська сторона повідомила про атаку бійців ХАМАСУ на кордоні з Сектором Гази. За даними Армії оборони Ізраїлю, ця група готувалася до обстрілу ізраїльської території за допомогою протитанкових ракет.
Джерело:The Times of Israel
У Армії оборони Ізраїлю зазначили, що зафіксували потрапляння в ціль. Перед тим, Ізраїль повідомляв про знищення ще 2 груп бойовиків.
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Деталі знищення бойовиків
У Армії оборони Ізраїлю розповіли, що біля кордону Сектору Гази ізраїльські військові атакували ще групу бійців ХАМАС. Відомо також, що це вже 4 група бойовиків, яких 13 травня атакувала ізраїльська армія.
Також Армія оборони Ізраїлю заявила, що атакувала військову базу ХАМАС, де розміщені три протитанкові ракетні установки. Натомість відомо, що ХАМАС закликає палестинців посилювати сутички з ізраїльською стороною.
До речі, 12 травня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на тлі загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту заявив, що бойовики в Секторі Гази "заплатять дуже високу ціну" за обстріл. Окремо він назвав "нестерпними" сцени хаосу і насильства між арабами та євреями за останні дні.
Загострення ізраїльсько-палестинського протистояння: коротко
- У травні 2021 року конфлікт між Ізраїлем та Палестиною загострився, коли в Ізраїль почав виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.
- Почались сутички на Храмовій горі та в районі Шейх-Джарра, де живуть палестинці. Внаслідок сутичок постраждали понад 200 людей.
- Після цього почалось протистояння між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС. Ізраїль обстріляли ракетами. Згодом палестинська сторона обстріляла Тель-Авів та інші міста Ізраїлю. З обох сторін є жертви.
- 12 травня президент США Джо Байден поговорив телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Байден заявив, що Ізраїль має право захищатися, але ситуацію треба врегулювати оперативно.
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