Сожгли флаг Израиля: в Германии напали на две синагоги
Сразу в двух немецких городах Бонн и Мюнстер, 11 мая вспыхнули протесты сторонников Палестины. Демонстранты вели себя крайне агрессивно и даже сожгли флаг Израиля и забросали камнями синагогу.
Источник:DW
По данным местных СМИ, в протестах участвовали люди преимущественно арабской внешности. Причиной протеста стало обострение палестино-израильского конфликта.
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Вандализм на протестах в Германии
Сторонники Палестины открыто выразили протест Израилю. Они напали на несколько синагог в городах Бонн и Мюнстер. К счастью, в результате этого никто не пострадал, но здания синагоги повредили. К примеру, в Бонне вход в синагогу забросали камнями, разбив стеклянные двери.
Параллельно с этим демонстранты сожгли флаг Израиля и выкрикивали неизвестные лозунги. Всего полиция задержала 15 подозреваемых.
Добавим, что в мире прошли акции протеста из-за обострения на Ближнем Востоке. Так, на улицы вышли в США и Великобритании.
Обострение конфликта между Палестиной и Израилем
Отношения между Палестиной и Израилем уже длительное время являются напряженными. Однако, масла в огонь добавили стычки на Храмовой горе 7 мая, вспыхнувшие между палестинцами и израильскими правоохранителями. Все из-за решения властей Израиля выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр, что в Восточном Иерусалиме.
В ход пошло оружие
- Начиная с 10 мая из Сектора Газа в сторону Израиля боевики ХАМАС выпустили более 200 ракет, часть из которых израильтяне отбили еще в воздухе.
- Правда, некоторые ракеты таки упали на землю, что привело к человеческим жертвам. Израиль открыл ответный огонь.
- За трое суток, прошедших с начала конфликта, пострадали сотни человек, десятки погибли.
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