Сразу в двух немецких городах Бонн и Мюнстер, 11 мая вспыхнули протесты сторонников Палестины. Демонстранты вели себя крайне агрессивно и даже сожгли флаг Израиля и забросали камнями синагогу.

По данным местных СМИ, в протестах участвовали люди преимущественно арабской внешности. Причиной протеста стало обострение палестино-израильского конфликта.

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Вандализм на протестах в Германии

Сторонники Палестины открыто выразили протест Израилю. Они напали на несколько синагог в городах Бонн и Мюнстер. К счастью, в результате этого никто не пострадал, но здания синагоги повредили. К примеру, в Бонне вход в синагогу забросали камнями, разбив стеклянные двери.

Параллельно с этим демонстранты сожгли флаг Израиля и выкрикивали неизвестные лозунги. Всего полиция задержала 15 подозреваемых.

Обратите внимание! 10 мая в Дюссельдорфе вандалы пытались поджечь памятную доску на месте бывшей синагоги. Однако огонь погас до приезда пожарных. Сейчас дело расследуют правоохранители.

Добавим, что в мире прошли акции протеста из-за обострения на Ближнем Востоке. Так, на улицы вышли в США и Великобритании.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем

Отношения между Палестиной и Израилем уже длительное время являются напряженными. Однако, масла в огонь добавили стычки на Храмовой горе 7 мая, вспыхнувшие между палестинцами и израильскими правоохранителями. Все из-за решения властей Израиля выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр, что в Восточном Иерусалиме.

В ход пошло оружие