Спалили прапор Ізраїлю: у Німеччині напали на дві синагоги
Одразу у двох німецьких містах Бонн і Мюнстер 11 травня спалахнули протести прихильників Палестини. Демонстранти поводилися вкрай агресивно і навіть спалили прапор Ізраїлю та закидали камінням синагогу.
Джерело:DW
За даними місцевих ЗМІ, участь у протестах взяли люди переважно арабської зовнішності. Причиною протесту стало загострення палестино-ізраїльського конфлікту.
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Вандалізм на протестах у Німеччині
Прихильники Палестини відкрито висловили протест Ізраїлю. Вони напали на кілька синагог у містах Бонн і Мюнстер. На щастя, внаслідок цього ніхто не постраждав, але будівлі синагоги пошкодили. До прикладу, у Бонні вхід в синагогу закидали камінням, розбивши скляні двері.
Паралельно із цим демонстранти спалили прапор Ізраїлю. Загалом поліція затримала 15 підозрюваних.
Додамо, що у світі пройшли акції протесту через загострення на Близькому Сході. Так, на вулиці вийшли у США та Великій Британії.
Загострення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем
Стосунки між Палестиною та Ізраїлем вже тривалий час є напруженими. Однак олії у вогонь додали сутички на Храмовій горі 7 травня, що спалахнули між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями. Все через рішення влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей з району Шейх-Джарр, що у Східному Єрусалимі.
У хід пішла зброя
- Починаючи з 10 травня із Сектора Гази у бік Ізраїлю бойовики ХАМАС випустили понад 200 ракет, частину з яких ізраїльтяни відбили ще у повітрі.
- Щоправда, деякі ракети таки впали на землю, що призвело до людських жертв. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.
- За три доби, які минули від початку конфлікту, постраждали сотні осіб, десятки загинули.
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