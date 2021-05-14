Ливанские силы безопасности заявляют, что по меньшей мере три ракеты были выпущены с юга Ливана в сторону Израиля. Пока точно неизвестно, кто именно совершил обстрел.

СМИ сообщают, что ракеты, вероятнее всего, выпустила одна из палестинских фракций в Ливане. пока речь не идет о том, что террористы из "Хезболлы" тоже присоединились к конфликту.

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По меньшей мере три ракеты, выпущенные с юга Ливана в сторону Израиля

Израильские военные заявили, что ракеты приземлились в Средиземном море, не причинив вреда и жертв. Отмечается, что ракеты были запущены из района Калей к северу от Накуры, недалеко от границы с Израилем.

На севере Израиля не было активировано ни одной сирены воздушного налета, что, по словам военных, соответствовало "протоколу".

Впрочем, непонятно, кто ответственен за нападение или где приземлились ракеты, сообщают источники среди чиновников. Там сообщают, что скорее всего обстрел осуществили палестинские фракции в Ливане, и что это не начало участия "Хезболлы" в конфликте.

Что такое "Хезболла?" Это ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. Признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. Хезболла была сформирована в ответ на израильскую оккупацию Ливана в 1982 году. Данные на основе Википедии

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