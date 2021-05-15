Випущена по Сектору Гази ракета влучила в табір, де жили палестинські біженці. Відомо, що загинули щонайменше 10 цивільних. Серед них кілька дітей.

Про потрапляння ракети у табір біженців в Секторі Гази повідомляють палестинські ЗМІ. Вони також розповіли про кількість жертв.

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Обстріл Сектору Гази

Внаслідок потрапляння ракети загинуло до 10 людей, серед який були діти. Палестинські ЗМІ також стверджують, що деякі біженці опинились під завалами будівлі у таборі Аль-Шаті У обстрілах звинувачують Армію оборони Ізраїлю.

Ізраїльська армія не коментувала цю ситуацію. Однак раніше Ізраїль стверджував, що кілька випадків жертв серед цивільного населення в Газі були викликані невдачею палестинських ракет. Крім того, країна звинувачує терористичні групи в запуску ракет в густонаселені цивільні райони Ізраїлю.

UPDATE: Death toll from Israeli attack on al Shati Camp in #Gaza rises to eight civilians, including 6 children and 2 women as search and rescue operations continue – Gaza's Ministry of Health pic.twitter.com/OJPNexFyDC — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 15, 2021

Згодом медики з Сектору Гази повідомили про загибель 10 людей внаслідок ізраїльського авіаудару в таборі біженців Аль-Шаті. Відомо, що загинули 8 дітей та 2 жінки з однієї родини Абу Хатаб.

UPDATE: Family of 10 killed in Saturday morning Israeli air strike on residential building in #Gaza – medics pic.twitter.com/PuCnUJomsL — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 15, 2021

Натомість, у Армії Оборони Ізраїлю повідомили, що за ніч знищили десятки об'єктів у Секторі Гази. Зокрема, мовиться про численні позиції місць запуску ракет. Серед них були також далекобійні пускові установки, що використовувались для обстрілу Єрусалиму.

Вони також завдали удару по складу зброї, по військово-морських силах ХАМАС та інших військових об'єктах угруповання ХАМАС.

חיל-האוויר תקף הלילה עשרות מטרות טרור ברצועת עזה.



בין המטרות שהותקפו: מספר רב של עמדות שיגור רקטות ומשגרים תת קרקעיים, חוליות מחבלים, פיר מנהרה של חמאס, דירות מבצעיות של פעילי הכוח הימי של חמאס, משרדו המבצעי של ראש מנגנוני הביטחון של חמאס, מספר מחסני אמל"ח משמעותיים, ועוד. pic.twitter.com/D1xFvG91Pf — Israeli Air Force (@IAFsite) May 15, 2021

Коротко про боротьбу між Ізраїлем та Палестиною

Конфлікт між країнами відновився на початку травня через те, що Ізраїль хотів виселити палестинців зі Східного Єрусалиму. Внаслідок протестів постраждали понад дві сотні людей.

Після цього почались обстріли між палестинським угрупованням ХАМАС та Армією оборони Ізраїлю. Жертви є з обох сторін.

12 травня президент США Джо Байден поговорив телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху та повідомив, що Ізраїль має право захищатися, але ситуацію треба врегулювати оперативно.

Важливо! Детальніше про ескалацію та її причини читайте за посиланням.