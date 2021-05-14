З території Сирії ракетами обстріляли Ізраїль
Територію Ізраїлю ввечері 14 травня вчергове обстріляли з ракет. Цього разу вогонь вели не з Сектору Гази, а з території Сирії.
Джерело:Армія оборони Ізраїлю
У ЦАХАЛ повідомили, що у бік території Ізраїлю випустили 3 ракети. Одна з них не долетіла до Ізраїлю та впала у Сирії.
Важливо Ізраїльсько-палестинський конфлікт знову увійшов у гарячу фазу: історичний контекст
Хто стріляв
Наразі невідомо, хто випустив ці ракети. Інформації про постраждалих або загиблих в результаті ракетного обстрілу також немає.
Ракети запускали також з Лівану
Зранку 14 травня заявили, що щонайменше 3 ракети були випущені з півдня Лівану в бік Ізраїлю. Також було невідомо, хто саме здійснив обстріл.
Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: що відомо
- Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході триває вже понад 100 років. Однак у травні 2021 він знову перейшов в гарячу фазу.
- Перед ескалацією в Східному Єрусалимі тривали масштабні протести палестинців. Вони обурились рішенням ізраїльського суду про примусове виселення десятків людей з будинків.
- Відтак 7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули криваві сутички на Храмовій горі – священному місці. Через це ізраїльська влада навіть закрила це місце.
- 9 травня Верховний суд Ізраїлю відклав ухвалення рішення про виселення палестинців.
- Із Сектору Гази 10 травня випустили у бік Ізраїлю сотні ракет, там їх відбили.
- Натомість Ізраїль відповідає бомбардуванням місць, що належать палестинським збройним формуванням.
Що таке Сектор Гази?Це територія на березі Середземного моря, яку ООН виділила для арабської держави Палестини. Однак окремої повноцінної держави так і не створили. З 1948 по 1967 її окупував Єгипет, а після Шестиденної війни з 1967 по 2005 – Ізраїль. Тепер Сектором Гази керує ісламістське угруповання ХАМАС.
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