У ЦАХАЛ повідомили, що у бік території Ізраїлю випустили 3 ракети. Одна з них не долетіла до Ізраїлю та впала у Сирії.

Важливо Ізраїльсько-палестинський конфлікт знову увійшов у гарячу фазу: історичний контекст

Наразі невідомо, хто випустив ці ракети. Інформації про постраждалих або загиблих в результаті ракетного обстрілу також немає.

Ракети запускали також з Лівану

Зранку 14 травня заявили, що щонайменше 3 ракети були випущені з півдня Лівану в бік Ізраїлю. Також було невідомо, хто саме здійснив обстріл.

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: що відомо

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході триває вже понад 100 років. Однак у травні 2021 він знову перейшов в гарячу фазу.

Перед ескалацією в Східному Єрусалимі тривали масштабні протести палестинців. Вони обурились рішенням ізраїльського суду про примусове виселення десятків людей з будинків.

Відтак 7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули криваві сутички на Храмовій горі – священному місці. Через це ізраїльська влада навіть закрила це місце.

9 травня Верховний суд Ізраїлю відклав ухвалення рішення про виселення палестинців.

Із Сектору Гази 10 травня випустили у бік Ізраїлю сотні ракет, там їх відбили.

Натомість Ізраїль відповідає бомбардуванням місць, що належать палестинським збройним формуванням.