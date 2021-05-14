Из территории Сирии ракетами обстреляли Израиль
Территорию Израиля вечером 14 мая в очередной раз обстреляли из ракет. На этот раз огонь вели не из Сектора Газа, а из территории Сирии.
Источник:Армия обороны Израиля
В ЦАХАЛ сообщили, что в сторону территории Израиля выпустили 3 ракеты. Одна из них не долетела до Израиля и упала в Сирии.
Важно Израильско-палестинский конфликт снова вошел в горячую фазу: исторический контекст
Кто стрелял
Пока неизвестно, кто выпустил эти ракеты. Информации о пострадавших или погибших в результате ракетного обстрела также нет.
Ракеты запускались также из Ливана
Утром 14 мая заявили, что по меньшей мере 3 ракеты были выпущены из юга Ливана в сторону Израиля. Также было неизвестно кто именно совершил обстрел.
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: что известно
- Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке продолжается уже более 100 лет. Однако в мае 2021 года он вновь перешел в горячую фазу.
- Перед эскалацией в Восточном Иерусалиме продолжались масштабные протесты палестинцев. Они возмутились решением израильского суда о принудительном выселении десятков людей из домов.
- Поэтому 7 мая между палестинцами и израильскими правоохранителями вспыхнули кровавые столкновения на Храмовой горе – священном месте. Поэтому израильские власти даже закрыли это место.
- 9 мая Верховный суд Израиля отложил принятие решения о выселении палестинцев.
- Из Сектора Газа 10 мая выпустили в сторону Израиля сотни ракет, там их отбили.
- Зато Израиль отвечает бомбардировкой мест, которые принадлежат палестинским вооруженным формированиям.
Что такое Сектор Газа?Это территория на берегу Средиземного моря, которую ООН выделила для арабского государства Палестины. Однако отдельного полноценного государства так и не создали. С 1948 по 1967 ее оккупировал Египет, а после Шестидневной войны с 1967 по 2005 годы – Израиль. Теперь Сектором Газа управляет исламистская группировка ХАМАС.
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