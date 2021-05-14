Территорию Израиля вечером 14 мая в очередной раз обстреляли из ракет. На этот раз огонь вели не из Сектора Газа, а из территории Сирии.

В ЦАХАЛ сообщили, что в сторону территории Израиля выпустили 3 ракеты. Одна из них не долетела до Израиля и упала в Сирии.

Важно Израильско-палестинский конфликт снова вошел в горячую фазу: исторический контекст

Кто стрелял

Пока неизвестно, кто выпустил эти ракеты. Информации о пострадавших или погибших в результате ракетного обстрела также нет.

Ракеты запускались также из Ливана

Утром 14 мая заявили, что по меньшей мере 3 ракеты были выпущены из юга Ливана в сторону Израиля. Также было неизвестно кто именно совершил обстрел.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: что известно

Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке продолжается уже более 100 лет. Однако в мае 2021 года он вновь перешел в горячую фазу.

Перед эскалацией в Восточном Иерусалиме продолжались масштабные протесты палестинцев. Они возмутились решением израильского суда о принудительном выселении десятков людей из домов.

Поэтому 7 мая между палестинцами и израильскими правоохранителями вспыхнули кровавые столкновения на Храмовой горе – священном месте. Поэтому израильские власти даже закрыли это место.

9 мая Верховный суд Израиля отложил принятие решения о выселении палестинцев.

Из Сектора Газа 10 мая выпустили в сторону Израиля сотни ракет, там их отбили.

Зато Израиль отвечает бомбардировкой мест, которые принадлежат палестинским вооруженным формированиям.