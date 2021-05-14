Израильско-палестинский конфликт, который длится уже многие годы, снова вошел в горячую фазу. Похоже, ни одна из сторон не готова отступать.

Всего за несколько дней палестинская террористическая организации ХАМАС и исламский джихад выпустили по Израилю почти 2 000 ракет. В ответ израильский ЦАХАЛ уничтожил больше 600 целей, включая военные объекты и объекты палестинской власти.

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Эксперты уже называют новое обострение "четвертой интифадой". Ведь обе стороны выдвигают друг другу ультиматумы, и обе стороны на отрез отказываются их исполнять.

Обострение конфликта

Почему же в эти дни палестино-израильский конфликт снова вспыхнул, кстати самый большой начиная с 2014 года. На самом деле ситуация резко ухудшилась еще в апреле с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. Арабы традиционно начали стекаться к Дамасским воротам в Иерусалиме, где мусульмане всегда пышно празднуют Рамадан.

Израильская полиция, под предлогом обеспечения безопасности, запретила скопление людей в Старом городе. Ожидаемо, это вызвало волну негодования. Более того, израильский суд начал рассмотрение дела о выселении нескольких семей арабов из Восточного Иерусалима.



ХАМАС / Фото МИД Израиля

Роль Иерусалима

Но и это не было пределом накала страстей. Усе дело в том, что 10 мая у восточной части Иерусалима начали собираться евреи для празднования дня города. И ровно в одной части города, у мечети Аль-Акса собрались арабы, которые возвели баррикады и не пускали евреев. Вмешалась полиция.



Иерусалим / Карта "Громадське"

Всё закончилось ультиматумом ХАМАСа, чтобы евреи ушли, но те. Террористы же только этого и ждали, и в тот же день начали ракетные обстрелы Израиля. В итоге обе стороны уже обменялись сотнями ракет и конца края этому не видно.

Усе дело в том, что Иерусалим многие годы остается спорной территорией – и палестинцы и израильтяне считают этот город своим и никто не хочет уступать. Как же так получилось, что эта земля стала спорной и породила многолетний конфликт?

Начало конфликта

История палестинско-израильского конфликта корнями достигает еще XIX века. Палестинцами принято называть арабов проживающих на территории региона Палестина, который сегодня вмещает в себя Израиль и частично признанное государство Палестина.

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Еще в 1882 году начинается массовое переселение евреев на территорию Палестины, что позже назовут сионистской идеологией, которая гласила, что все евреи должны стекаться на историческую родину для построения своей страны.

Уже к началу XX века появляются целые еврейские города, хотя говорить о каком-то государстве еще рано. На тот момент арабы смотрели на это сквозь пальцы, мол, кому нужны задворки Османской империи.

Британцы обещали арабам большое государство

И здесь важно отметить – и арабы и евреи сходились у мысли, что места хватит всем, важно лишь сохранить доступ обеих наций к их святыням на территории Палестины. Вроде бы всех всё устраивало.

Но окончание первой мировой войны внесло свои коррективы. Если до войны британцы обещали арабам большое пан арабское государство, то уже после англичане, получившие контроль над частью ближнего востока, выделяют Палестину как отдельную единицу и обещают евреям на ее территории свой дом.

Арабам такой раздел сразу же не понравился и они вдруг вспомнили, что не такая уже и ненужная палестинская земля. Именно в то время произошли первое факты насилия арабов над евреями.

Евреи в свою очередь начинают объединиться в отряды самообороны Хагана, которые впоследствии и станут основой армии обороны Израиля – ЦАХАЛ.

Количество евреев увеличилось

Кроме того начиная с 1920-х годов столетия и аж до конца Второй мировой войны, в Палестине увеличивается количество евреев, бегущих от преследования нацистами. В те годы противостояние обрело ужасающие масштабы – обе стороны мстили за каждого вбитого и это только раскручивало маховик насилия.

В 1930-х годах Британия попытается решить спор отведя евреям лишь малый клочок земли вокруг Тель-Авива, святыни оставались под контролем британцев, а вся остальная Палестина переходила под контроль Иордании.

Обе стороны были только за, кроме одного человека – муфтия Иерусалима Мухаммад Амин аль-Хусейни, который мечтал стать фюрером всей Палестины.



Мухаммад Амин аль-Хусейни и Гитлер / Фото Bundesarchiv

Почему фюрером? Да потому что Хусейни был ярым поклонником Гитлера, встречался с ним и договаривался об уничтожении евреев на Ближнем востоке. Именно он создал целые отряды для уничтожения евреев. В итоге маховик насилия еще больше завертелся.

Попытки решить вопрос и создание государства Израиль

Последнюю попытку как-то решить территориальный вопрос Британия предприняла в 1947 году, когда в ООН проголосовали резолюцию о разделении Палестины на еврейское и арабское государства, а Иерусалим должен был стать общей территорией.

Но уже і 1948 году Британия решила бросить эту безнадежную затею и устранилась. Евреи в свою очередь 14 мая 1948 года объявили о создании государства Израиль. Многие палестинцы были против, началась война. В страну вторглись войска из соседних арабских государств. Они были вынуждены бежать.

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В 1949 году боевые действия закончились. Израиль захватил большую часть территории. Иордания забрала себе западный берег Иордана, а Египет – Газу. И вот это очень ключевой момент, ведь эти регионы в последствии станут очагами проблем для евреев.

Чтобы не растягивать историю, скажу лишь, что окончательные границы Израиля были установлены во время другой войны в 1967 году. Тогда Израиль оккупировал Восточный Иерусалим и Западный берег, большую часть Сирийских Голанских высот, а также сектор Газа и Египетский полуостров Синай.

От большинства территорий позже евреи откажутся и вернут. Здесь важно отметить, что ошибочно считать, что евреи захватывали земли, ведь получали они их в результате боев в ответ на нападения арабов.

Организация освобождения Палестины

На сегодня Израиль претендует на весь Иерусалим как на свою столицу, которую, к слову, признал Дональд Трамп. Палестинцы в свою очередь претендуют на восточный Иерусалим как на столицу своего будущего палестинского государства.

Важно отметить! У палестинцев было достаточно шансов на построение своего государства, вот только не готовы они к этому. Чего только стоит Организация освобождения Палестины, которую возглавлял Ясир Арафат.

Цель организации – уничтожение Израиля. И важно понимать, что инструментом для освобождения группировка Арафата выбрала терроризм.

Это они в 1972 году убили членов израильской олимпийской сборной в Мюнхене и они же в 1976 году угнали самолет Тель-Авив – Париж и посадили его в Уганде. Именно тогда всему миру стало понятно, насколько сильны спецслужбы Израиля, ведь им удалось освободить почти всех пассажиров самолета.

Далее, уже в 1987 году это же движение организовывает первую интифаду, то есть восстание арабов с целью освободить территорию. И вот здесь, наверное впервые, весь мир увидел чудовищность методов палестинцев, ведь те преднамеренно привлекали к протестам женщин и детей и выставляли их вперед.

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Сегодня, как и во время еще двух интифад, палестинцы продолжают эту специфику борьбы – пусковые ракетные установки размещают у жилых кварталах, около школ, больниц и детских садов, а командные пункты работают у жилых домах.

Переговоры с террористами

Но даже несмотря на это, Израиль однажды садился за стол переговоров с террористами, чтобы решить конфликт и обеспечить палестинцам возможность строить собственную страну.

В 1993 году израильское правительство подписывает в Осло мирные соглашения – организация Арафата прекращает теракты, а в Секторе Газа и на Западном берегу Иордан создается палестинская национальная администрация, которая даже субсидируется из израильского бюджета. Израиль сам передает вооружение палестинским силовикам, чтобы вместе пресекать усе попытки терактов с обеих сторон.

Новая волна

Казалось бы, вот оно решение. Но нет. Освобожденные палестинцы начали резко нищать и это вызвало волну радикализма. Да, именно тогда и подняло голову движение ХАМАС и Исламский джихад. Они тут же вернулись к идее существования Палестины не вместе с Израилем, а вместо него.

С тех пор и начинаются постоянные террористические акты и обстрелы израильтян. И что важно, ракеты палестинцы получают от Ирана и России. Более того, ХАМАС встречают в Москве с распростертыми объятиями.

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С тех пор Израиль привык жить в квартирах, где обязательно есть отдельная бетонная комната без окон, вместо бомбоубежища, появился Железный купол, а сводки о терактах стали обыденностью.



Люди по несколько дней сидят в бомбоубежищах / Фото AFP

Чего хотят террористы

Палестинские же террористы совсем не хотят строить успешную страну. Нет, они вогнали в ужас даже своих же сограждан. Террористам выгодно, чтобы население жило в нищете.

Террористы построили ужасающую систему социальной помощи – если в палестинской семье кто-нибудь погибает в борьбе с евреями, их засыпают деньгами. Как вы понимаете погибать за эфемерную идею – иногда единственный путь, чтобы обеспечить будущее детей.

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Закончится ли это противостояние. Увы, но пока в Палестине правят террористы – нет. Ведь их власть возможна только при открытой войне и нищем населении. У них совсем нет цели создать свое государство, их цель кошмарить и израильтян и собственное население.