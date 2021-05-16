Папа Римський Франциск стурбований загостренням конфлікту між Палестиною та Ізраїлем. Понтифік заявив, що за ці дні велика кількість людей зазнали поранень, а багато невинних – загинули.

Папа Франциск зізнався, що він з величезним занепокоєнням стежить за тим, що діється на Святій Землі. За словами понтифіка, різні міста Ізраїлю охоплює зростання насильства та ненависті. Це завдає глибоких ран братерству та мирному співжиттю між громадянами.

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У ці дні взяли верх жорстокі збройні сутички між Смугою Гази та Ізраїлем, загрожуючи перетворитися у спіраль смерті та знищення. Величезна кількість людей зазнали поранень, багато невинних загинули,

– заявив Папа Франциск.

За словами Папи Франциска, жахливо і неприйнятно, що серед загиблих є багато дітей. Це свідчить, що нема бажання будувати майбутнє, а лише – знищити його.

Понтифік зауважив, що він молиться за те, щоб ізраїльтяни та палестинці зуміли віднайти шлях діалогу та прощення.

Що відбувається між ізраїльтянами та палестинцями