Военный потенциал ХАМАС подорван, но бои еще будут, – минобороны Израиля
Боевики ХАМАС не смогли отсидеться в подземных бункерах, как на то надеялись, а сама группировка обанкротилась. По меньшей мере – в военном плане.
Источник:Times of Israel
Такую позицию высказал министр обороны Израиля Бени Ганц 16 мая. Однако и заметил, что бои будут продолжаться.
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Армия Израиля готова к новым боям
Министр обороны Израиля Бени Ганц в воскресенье, 16 мая, выступил с заявлением. Он призвал военных быть бдительными – ведь бои не остановились и, очевидно, будут иметь продолжение. Иными словами, военную операцию против Сектора Газа продолжат.
- Ганц также заявил, что военный потенциал ХАМАС "подорван, а его доктрина об использовании подземных сооружений в сражениях – провалилась сквозь землю".
Ранее премьер Израиля Нетаньяху сообщал, что военные "нанесли удары по подземным сооружениям" ХАМАС – там, мол, считали, что смогут спрятаться, но ошибались.
Лидеры ХАМАС считают, что могут убежать. Но нет, они не могут убежать. Мы найдем их где угодно,
– заверил Биньямин Нетаньяху.
Коротко о текущей ситуации в Израиле
- Издание Times of Israel также сообщило, что в целом межэтническая напряженность в стране несколько улеглась. Однако в Иерусалиме она до сих пор заметна.
- Касаемо боевых действий – по данным на 16 мая израильская армия насчитала 2900 ракет, выпущенных из Сектора Газа боевиками ХАМАС.
- В общем обострение палестино-израильского конфликта продолжается уже неделю. Стороны ежедневно обмениваются обстрелами, в результате которых гибнут люди.
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