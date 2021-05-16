Нынешние боевые действия ужасают, – Генсек ООН призвал Израиль и Палестину прекратить обстрелы
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль и Палестину остановить бессмысленное кровопролитие и террор. Деятель подчеркнул, что стороны должны вернуться к переговорам по принципу "два государства для двух народов".
Источник:Укринформ
Гутерреш выступил во время заседания Совета Безопасности 16 мая. Генсек ООН призвал положить конец ракетным и минометным обстрелам с одной стороны и воздушным и артиллерийским – с другой.
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Нынешние боевые действия ужасают. Последний раунд насилия делает бесконечными смерть, разрушение и отчаяние и отодвигает все дальше за горизонт любые надежды на сосуществование и мир,
– отметил Гутерреш.
По словам генсека ООН, "лидеры всех сторон несут ответственность за сдерживание подстрекательской риторики и ослабление растущей напряженности".
Гутерреш признался, что его шокируют потери обеих сторон. Генсек ООН подчеркнул, что среди погибших есть женщины и дети.
Свое выступление деятель подытожил тем, что конфликты втягивают весь регион в спираль насилия с разрушительными последствиями. Кроме того, они могут создать новую опасность.
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