Через тижневу ескалацію конфлікту Рада Європейського Союзу збирається на термінове засідання. Міністри МЗС обговорюватимуть, як допомогти Ізраїлю і Палестині вгамувати насилля.

Скликає засідання глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель. Воно відбудеться у вівторок, 18 травня.

Детально про Ескалацію між Ізраїлем та Палестиною: все, що відомо про конфлікт

Як ЄС зможе впливати на деескалацію

Жозеп Боррель у своєму повідомленні зазначив, що тривала ескалація призвела до неприйнятної кількості жертв мирного населення. Через цей конфлікт міністри закордонних справ Євросоюзу мають зібратися на обговорення. Так, Рада ЄС хоче скоординувати зусилля та проговорити план, за яким Європа може сприяти припиненню насильства.

Ми будемо координувати та обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню нинішнього насильства,

– написав Боррель.

Загострення між Ізраїлем та Палестиною: останні новини