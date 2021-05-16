У Східному Єрусалимі у неділю, 16 травня, автомобіль протаранив натовп. Теракт стався біля Дамаських воріт у районі Шейх-Джарра.

За даними місцевої поліції, травми отримали декілька людей. Наразі відомо про 6 постраждалих поліцейських.

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Теракт стався за декілька годин до початку масових заходів з нагоди юдейського свята Шавуот.

Водія, який скоїв наїзд, правоохоронці "знешкодили". На місце події прибули рятувальники та медики.

Постраждалих госпіталізували. Стан одного з них оцінюють як середньої тяжкості, інших – як легкий.

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