Ракета, запущена з Cектора Гази, влучила в житловий будинок на півдні Ізраїлю: є постраждалі
Під час недавнього обстрілу Ізраїлю одна з ракет, запущена з Сектора Гази, впала в Ашдоді. Вона влучила в житловий будинок.
Джерело:Times of Israel
Відомо, що внаслідок влучення ракети є постраждалі. Але, на щастя, мешканці будинку, вижили завдяки тому, що залишалися на сходовій клітці.
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Постраждалі отримують медичну допомогу
В результаті попадання ракети в будівлю в Ашдоді 8 постраждалих отримали медичну допомогу на місці події.
За словами лікарів, 3 людини отримали легкі поранення від уламків скла. Ще 5 осіб поскаржилися на напади паніки.
Відомо, що найбільше зруйнувалась нижня частина будинку.
Загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною
- Після того, як Ізраїль захотів виселити палестинців з їхніх будинків у Східному Єрусалимі, між сторонами розпочалось загострення. Від атаки ХАМАС 10 травня між почались масові обстріли.
- Рада Європейського Союзу заявила, що збирається на термінове засідання на тлі ескалації конфлікту.
- В Єрусалимі 16 травня стався теракт – автомобіль в'їхав у натовп.
- У відповідь – ізраїльські збройні сили випустили ракети по Сектору Гази.
- Вже 17 травня армія оборони Ізраїлю завдала удару по 9 будинках лідерів угруповання ХАМАС у Секторі Гази.
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