Під час недавнього обстрілу Ізраїлю одна з ракет, запущена з Сектора Гази, впала в Ашдоді. Вона влучила в житловий будинок.

Відомо, що внаслідок влучення ракети є постраждалі. Але, на щастя, мешканці будинку, вижили завдяки тому, що залишалися на сходовій клітці.

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Постраждалі отримують медичну допомогу

В результаті попадання ракети в будівлю в Ашдоді 8 постраждалих отримали медичну допомогу на місці події.

За словами лікарів, 3 людини отримали легкі поранення від уламків скла. Ще 5 осіб поскаржилися на напади паніки.

Відомо, що найбільше зруйнувалась нижня частина будинку.

פגיעה ישירה בבניין מגורים באשדוד, שמונה נפצעו קל@Itsik_zuarets pic.twitter.com/d2Vfw541C3 — כאן חדשות (@kann_news) May 17, 2021

Загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною