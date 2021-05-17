Армия обороны Израиля нанесла удар по 9 домам лидеров группировки ХАМАС в Секторе Газа. По информации ЦАХАЛа, их использовали как террористическую инфраструктуру.

Удар по домам нанесли в течение нескольких часов в ночь на 17 мая. Об этом сообщили в израильской армии.

Ранее Обвал в синагоге в Израиле: число пострадавших превысило 200 человек

Почему Израиль атакует дома лидеров ХАМАС

Атакованные дома использовали в качестве террористической инфраструктуры. У некоторых из них даже были склады оружия,

– заявили в ЦАХАЛе.

Известно, что Израиль уничтожил дома:

командира бригады Бейт-Хануна,

командира роты Бейт-Хаонуна,

командира роты города Газы,

командира бригады Аль-Шати.

Кроме того, атаковали дом Шеджайи, который боевики Хамаса использовали для военной разведки.

במהלך הלילה, תקפו מטוסי קרב פיר מנהרה השייך לארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה. פיר המנהרה נמצא סמוך לגן ילדים ומסגד ומוכיח פעם נוספת כיצד ארגון הטרור חמאס ממקם במכוון את נכסיו הצבאיים בלב האוכלוסייה האזרחית pic.twitter.com/706lJDghda — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

Последние новости об обострении конфликта между Израилем и Палестиной

Обострение произошло в начале мая 2021 года, когда израильская сторона хотела выселить палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.

10 мая Израиль атаковала группировка ХАМАС. С тех пор, начались обстрелы между сторонами.

16 мая в Иерусалиме произошел теракт – автомобиль протаранил толпу.

В тот же день, Израиль нанес смертоносный удар по Палестине – погибло по меньшей мере 40 человек.

Совет ЕС 18 мая проведет срочное заседание из-за недельной эскалации конфликта. Министры МИД будут обсуждать, как помочь Израилю и Палестине унять насилие.

Читайте больше Эскалация между Израилем и Палестиной: все, что известно о конфликте