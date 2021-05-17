Армия Израиля атаковала дома 9-ти лидеров ХАМАСа
Армия обороны Израиля нанесла удар по 9 домам лидеров группировки ХАМАС в Секторе Газа. По информации ЦАХАЛа, их использовали как террористическую инфраструктуру.
Источник:The Times of Israel
Удар по домам нанесли в течение нескольких часов в ночь на 17 мая. Об этом сообщили в израильской армии.
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Почему Израиль атакует дома лидеров ХАМАС
Атакованные дома использовали в качестве террористической инфраструктуры. У некоторых из них даже были склады оружия,
– заявили в ЦАХАЛе.
Известно, что Израиль уничтожил дома:
- командира бригады Бейт-Хануна,
- командира роты Бейт-Хаонуна,
- командира роты города Газы,
- командира бригады Аль-Шати.
Кроме того, атаковали дом Шеджайи, который боевики Хамаса использовали для военной разведки.
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