В Израиле в результате обрушения трибуны в синагоге в Гиват-Зеев на Западном берегу реки Иордан пострадали 219 человек. Кроме того, 2 человека погибли.

Что известно о пострадавших

По данным медиков, состояние большинства пострадавших не вызывает опасений. В то же время 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

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Пострадавших людей в больнице отвозили в больницу с помощью вертолетов.

Известно, что среди погибших есть 40-летний мужчина и 12-летний мальчик.

Пострадавших увозили в больницы / Фото Ynet

Детали трагедии в синагоге

16 мая в синагоге в Гиват-Зеев обвалилась трибуна, на которой стояли сотни людей. Это случилось в день праздника Шавуот.

По данным СМИ, синагогу не успели достроить, а полиция не выдала разрешение на ее эксплуатацию.

На период эвакуации пострадавших, водителей просили воздержаться от движения, чтобы не возникло заторов, и людей могли оперативно доставить в больницы.

Обратите внимание! В тот же день в Израиле произошел теракт. Водитель автомобиля протаранил толпу, в результате чего пострадали 6 полицейских. К счастью, обошлось без жертв. Правоохранители оперативно "обезвредили" злоумышленника.