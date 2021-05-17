Обвал в синагоге в Израиле: число пострадавших превысило 200 человек
В Израиле в результате обрушения трибуны в синагоге в Гиват-Зеев на Западном берегу реки Иордан пострадали 219 человек. Кроме того, 2 человека погибли.
Источник:Ynet
Что известно о пострадавших
По данным медиков, состояние большинства пострадавших не вызывает опасений. В то же время 15 человек находятся в тяжелом состоянии.
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Пострадавших людей в больнице отвозили в больницу с помощью вертолетов.
Известно, что среди погибших есть 40-летний мужчина и 12-летний мальчик.
Пострадавших увозили в больницы / Фото Ynet
Детали трагедии в синагоге
- 16 мая в синагоге в Гиват-Зеев обвалилась трибуна, на которой стояли сотни людей. Это случилось в день праздника Шавуот.
- По данным СМИ, синагогу не успели достроить, а полиция не выдала разрешение на ее эксплуатацию.
- На период эвакуации пострадавших, водителей просили воздержаться от движения, чтобы не возникло заторов, и людей могли оперативно доставить в больницы.
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