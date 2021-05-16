Десятки пострадавших: в Израиле в синагоге обвалилась трибуна – жуткое видео
В Израиле в воскресенье, 16 мая, в синагоге в поселении Гиват-Зеев обвалилась трибуна. Всего в здании находились около 600 человек.
Источник:The Times of Israel
Точное количество людей, находившихся на самой трибуне, пока неизвестно. Местные СМИ сообщают по меньшей мере о 50 пострадавших.
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Медики рассказали, что 10 травмированных находятся в тяжелом состоянии.
Людей эвакуируют из района, где расположена синагога. Правоохранители начали расследование инцидента.
Спасатели просят водителей в районе Гиват-Зеев временно остановить движение, чтобы не создавать пробки и позволить как можно скорее эвакуировать пострадавших.
В синагоге обвалилась трибуна: смотрите видео
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