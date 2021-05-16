Синагогу не успели достроить: от обвала трибуны в Израиле пострадали более 160 человек
Число пострадавших в результате обрушения трибуны в синагоге в израильском поселении Гиват-Зеев выросло до 167 человек. Кроме того, известно, что жертвами трагедии стали 40-летний мужчина и 12-летний мальчик.
Источник:The Times of Israel
По данным местных СМИ, синагога была недостроена. Полиция не выдавала разрешение на ее эксплуатацию.
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Полиция проинструктировала местный совет, что синагогу нельзя использовать. Ответственность за недопуск верующих является обязанностью местной власти,
– говорится в сообщении.
Начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Турджеман рассказал, что виновных в трагедии накажут.
Обвал трибуны в синагоге в Израиле: главное
- Трагедия произошла в день праздника Шавуот.
- В синагоге находились около 600 верующих, когда обвалилась трибуна.
- На место происшествия немедленно прибыли спасатели.
- Водителей просили воздержаться от движения, чтобы не возникли пробки, и пострадавших могли оперативно доставить в больницы.
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