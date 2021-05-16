Число пострадавших в результате обрушения трибуны в синагоге в израильском поселении Гиват-Зеев выросло до 167 человек. Кроме того, известно, что жертвами трагедии стали 40-летний мужчина и 12-летний мальчик.

По данным местных СМИ, синагога была недостроена. Полиция не выдавала разрешение на ее эксплуатацию. Актуально Нынешние боевые действия ужасают, – Генсек ООН призвал Израиль и Палестину прекратить обстрелы Полиция проинструктировала местный совет, что синагогу нельзя использовать. Ответственность за недопуск верующих является обязанностью местной власти,

– говорится в сообщении. Начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Турджеман рассказал, что виновных в трагедии накажут. Обвал трибуны в синагоге в Израиле: главное Трагедия произошла в день праздника Шавуот.

В синагоге находились около 600 верующих, когда обвалилась трибуна.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели.

Водителей просили воздержаться от движения, чтобы не возникли пробки, и пострадавших могли оперативно доставить в больницы. Обратите внимание! В воскресенье, 16 мая, в Израиле также произошел теракт. В Иерусалиме водитель протаранил толпу.