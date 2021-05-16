Кількість постраждалих внаслідок обвалу трибуни у синагозі в ізраїльському поселенні Гіват-Зеєв зросла до 167 людей. Окрім того, відомо, що жертвами трагедії стали 40-річний чоловік і 12-річний хлопчик.

За даними місцевих ЗМІ, синагога була недобудована. Поліція не видавала дозволу на її експлуатацію. Актуально Нинішні бойові дії жахають, – Генсек ООН закликав Ізраїль і Палестину припинити обстріли Поліція проінструктувала місцеву раду, що синагогу не можна використовувати. Відповідальність за недопуск вірян є обов'язком місцевої влади,

– мовиться у повідомленні. Начальник поліції Єрусалимського округу Дорон Турджеман розповів, що винних у трагедії покарають. Обвал трибуни у синагозі в Ізраїлі: головне Трагедія сталася у день свята Шавуот.

У синагозі перебували приблизно 600 вірян, коли обвалилася трибуна.

На місце події негайно прибули рятувальники.

Водіїв просили утриматися від руху, щоб не виникло заторів, і постраждалих могли оперативно доправити до лікарень. Зверніть увагу! У неділю, 16 травня, в Ізраїлі також стався теракт. У Єрусалимі водій протаранив натовп.