Армия обороны Израиля уничтожила подводную лодку ХАМАСа. Вместе с тем боевики сообщили, что обстреляли корабль Военно-морских сил Израиля. Кроме того, в Секторе Газа горит фабрика.

Эскалация конфликта не останавливается – теперь стороны пытаются уничтожить водный транспорт друг друга.

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Новые обстрелы Израилем и боевиками ХАМАСа

По информации палестинского издания Аlwatanvoice, группировка ХАМАС обстреляла корабль ВМС Израиля. Они назвали это ответом на "длительную агрессию Израиля против палестинского народа".

Вместе с тем Вооруженные силы Израиля отмечают, что боевики не попали по кораблю и заявляют об уничтожении подводной лодки ХАМАСа на суше. Израиль сообщает, что таким образом они сорвали попытку боевиков совершить нападение с моря.

Несколько подозреваемых были замечены возле плавательного аппарата, который, вероятно, был образцом подводного военно-морского вооружения ХАМАС. Судно доставляли к берегу и, похоже, хотели направить его для совершения теракта в израильских водах. Военный корабль и армейский БПЛА нанесли удары на берегу по боевикам и единицам подводного вооружения для того, чтобы устранить угрозу,

– рассказали в Армии Израиля.

במהלך הימים האחרונים לוחמי זרוע הים זיהו תנועות חשודות במרחב צפון רצועת עזה וסמוך לנכסים של הכוח הימי של חמאס, ועקבו אחר מספר פעילים של הכוח ותנועותיהם במרחב — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

Кстати, СМИ сообщают, что после обстрелов Израиля в Секторе Газа горит фабрика по производству поролона.

Коротко об обострении конфликта между Израилем и Палестиной