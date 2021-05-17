Обострение продолжается: Армия Израиля уничтожила подводную лодку ХАМАСа
Армия обороны Израиля уничтожила подводную лодку ХАМАСа. Вместе с тем боевики сообщили, что обстреляли корабль Военно-морских сил Израиля. Кроме того, в Секторе Газа горит фабрика.
Источник:Times of Israel
Эскалация конфликта не останавливается – теперь стороны пытаются уничтожить водный транспорт друг друга.
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Новые обстрелы Израилем и боевиками ХАМАСа
По информации палестинского издания Аlwatanvoice, группировка ХАМАС обстреляла корабль ВМС Израиля. Они назвали это ответом на "длительную агрессию Израиля против палестинского народа".
Вместе с тем Вооруженные силы Израиля отмечают, что боевики не попали по кораблю и заявляют об уничтожении подводной лодки ХАМАСа на суше. Израиль сообщает, что таким образом они сорвали попытку боевиков совершить нападение с моря.
Несколько подозреваемых были замечены возле плавательного аппарата, который, вероятно, был образцом подводного военно-морского вооружения ХАМАС. Судно доставляли к берегу и, похоже, хотели направить его для совершения теракта в израильских водах. Военный корабль и армейский БПЛА нанесли удары на берегу по боевикам и единицам подводного вооружения для того, чтобы устранить угрозу,
– рассказали в Армии Израиля.
Кстати, СМИ сообщают, что после обстрелов Израиля в Секторе Газа горит фабрика по производству поролона.
Коротко об обострении конфликта между Израилем и Палестиной
- 10 мая палестинская группировка ХАМАС нанесла удар по Израилю. Это произошло после того, как израильская власть хотела выселить палестинцев из их домов на территории Восточного Иерусалима. С тех пор обстрелы между сторонами не утихают.
- В течение последних дней погибли по меньшей мере 149 палестинцев и 10 израильтян. Известно, что среди погибших есть десятки детей.
- Подробнее о причинах и ходе конфликта читайте по ссылке.
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