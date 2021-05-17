ЦАХАЛ заявив про знищення одного з командирів північного округу "Бригад Аль-Кудса". Це військове крило "Ісламського джихаду". Хусама Абу Арбіда підірвали у місті Газа.

Операцію провела ізраїльська армія та Загальна служба безпеки – ШАБАК. Про деталі ліквідації інформують ЗМІ з посиланням на джерела у Палестині.

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Ізраїльські військово-повітряні сили атакували три автомобілі на одному з перехресть Гази. Загинули Хусам Абу Арбід та ще двоє бойовиків.

Дивіться відео з операції:

Що відомо про Хусама Абу Арбіда

Арбід був одним з командирів "Бригад Аль-Кудса" протягом 15 років. Зокрема, саме він був відповідальний за ракетний обстріл Ізраїлю. Перша спроба ліквідації Арбіда ізраїльтянами була у 2019 році, проте завершилась невдало.

Важливо! Ракетні обстріли між Сектором Гази та Ізраїлем тривають ще з 10 травня. За цей час випустили понад 3 тисячі ракет. 17 травня ЦАХАЛ заявив про знищення підводного човна ХАМАСу. Натомість палестинці кажуть, що обстріляли корабель Військово-морських сил Ізраїлю.