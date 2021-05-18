Израиль и Палестина продолжают обмениваться обстрелами. В результате атаки со стороны Сектора Газа 18 мая погибли и пострадали иностранцы.
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Жертвы и пострадавшие в результате обстрела
В результате ракетного обстрела Израиля погибли 2 иностранных рабочих, еще 7 – получили ранения. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, ранения остальных людей средней тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу в Беэр-Шеве.
В то же время Times of Israel сообщает, что еще 10 человек получили ранения в результате минометного обстрела из Сектора Газа в районе города Эшколь. Ранения 4 из них – серьезные.
Обострение между Палестиной и Израилем: основное
- Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился в мае 2021 года. Это произошло после того, как израильские правоохранители начали выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Недовольство населения привело к столкновениям на Храмовой горе. Вечером 10 мая со стороны Палестины в Израиль полетели ракеты, государство нанесло ответный удар. С тех пор обстрелы не прекращали.
- За неделю взаимные атаки привели к гибели по меньшей мере 212 палестинцев и 10 израильтян.