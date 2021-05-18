Израиль и Палестина продолжают обмениваться обстрелами. В результате атаки со стороны Сектора Газа 18 мая погибли и пострадали иностранцы.

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Жертвы и пострадавшие в результате обстрела

В результате ракетного обстрела Израиля погибли 2 иностранных рабочих, еще 7 – получили ранения. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, ранения остальных людей средней тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу в Беэр-Шеве.

В то же время Times of Israel сообщает, что еще 10 человек получили ранения в результате минометного обстрела из Сектора Газа в районе города Эшколь. Ранения 4 из них – серьезные.

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