Израиль заявил о ликвидации более 150 террористов в Секторе Газа
Израильская армия заявила, что военные убили более 150 боевиков-террористов во время боев в Секторе Газа. Преимущественно это представители ХАМАС.
Источник:The Times of Israel
В Министерстве здравоохранения Сектора Газа, которым руководит ХАМАС, убили по меньшей мере 200 палестинцев, в частности, 50 детей и 30 женщин.
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О каких цифрах говорят в ЦАХАЛ
В Израиле заявили, что по состоянию на ночь понедельника ликвидировали более 120 боевиков ХАМАС и более 25 членов Палестинского исламского джихада.
Уничтожили подземные тоннели
Кроме того, во время ночных авиаударов Армия обороны Израиля уничтожила около 15 километров подземных тоннелей ХАМАС в городе Газа и Хан-Юнисе. Около 60 самолетов сбросили более 100 бомб за пол часа.
Это четвертая атака на сеть оборонительных бункеров и переходов ХАМАСа в Секторе Газа. Всего разрушили более 100 километров тоннелей.
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: что известно
- Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается уже сотню лет. Однако противостояние с боевиками ХАМАС обострилось в мае 2021 года.
- Это произошло, когда израильская сторона начала выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме. На Храмовой горе в районе Шейх-Джаррах вспыхнули столкновения, пострадали более 200 человек.
- Израиль и Палестина начали взаимные ракетные обстрелы.
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