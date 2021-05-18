Израильская армия заявила, что военные убили более 150 боевиков-террористов во время боев в Секторе Газа. Преимущественно это представители ХАМАС.

В Министерстве здравоохранения Сектора Газа, которым руководит ХАМАС, убили по меньшей мере 200 палестинцев, в частности, 50 детей и 30 женщин.

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В Израиле заявили, что по состоянию на ночь понедельника ликвидировали более 120 боевиков ХАМАС и более 25 членов Палестинского исламского джихада.

Уничтожили подземные тоннели

Кроме того, во время ночных авиаударов Армия обороны Израиля уничтожила около 15 километров подземных тоннелей ХАМАС в городе Газа и Хан-Юнисе. Около 60 самолетов сбросили более 100 бомб за пол часа.

Это четвертая атака на сеть оборонительных бункеров и переходов ХАМАСа в Секторе Газа. Всего разрушили более 100 километров тоннелей.

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