Информацию о возможном прекращении огня отверг один из лидеров ХАМАСа Иззат ар-Решек.
Читайте также В Израиле в результате обстрела из Сектора Газа погибли 2 иностранцев
ХАМАС не хочет перемирия с Израилем
Сообщения СМИ противоположной стороны о том, что ХАМАС согласился на прекращение огня с 20 мая, не является правдивым. Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня не было достигнуто,
– написал Иззат ар-Решек.
Позже ХАМАС заявил, что нанес новые удары по территории Израиля. The Times of Israel пишет, что группировка сообщила, что хотела обстрелять базы Военно-воздушных сил. "Базы, на которые нацелены бригады Аль-Кассама, – Хатзор, Хацерим, Неватим, Тель Ноф, Пальмаха и Рамон", – говорится в заявлении ХАМАС.
В то же время официальный представитель Армии Израиля Хидаи Зильберман утром 19 мая отметил, что военные не имеют подтверждений, что ракета попала в какую-то из их авиабаз. По его словам, один снаряд упал в открытом поле возле базы Тель Ноф рядом с городом Реховот в центральной части страны.
Обострение между Палестиной и Израилем: основное
- Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился в мае 2021 года. Это произошло после того, как израильские правоохранители начали выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Недовольство населения привело к столкновениям на Храмовой горе. Вечером 10 мая из стороны Палестины в Израиль полетели ракеты, государство нанесло ответный удар. С тех пор обстрелы не прекращали.
- За более чем неделю взаимные атаки привели к гибели по меньшей мере 212 палестинцев и 10 израильтян.