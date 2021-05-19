Информацию о возможном прекращении огня отверг один из лидеров ХАМАСа Иззат ар-Решек.

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ХАМАС не хочет перемирия с Израилем

Сообщения СМИ противоположной стороны о том, что ХАМАС согласился на прекращение огня с 20 мая, не является правдивым. Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня не было достигнуто,

– написал Иззат ар-Решек.

Позже ХАМАС заявил, что нанес новые удары по территории Израиля. The Times of Israel пишет, что группировка сообщила, что хотела обстрелять базы Военно-воздушных сил. "Базы, на которые нацелены бригады Аль-Кассама, – Хатзор, Хацерим, Неватим, Тель Ноф, Пальмаха и Рамон", – говорится в заявлении ХАМАС.

В то же время официальный представитель Армии Израиля Хидаи Зильберман утром 19 мая отметил, что военные не имеют подтверждений, что ракета попала в какую-то из их авиабаз. По его словам, один снаряд упал в открытом поле возле базы Тель Ноф рядом с городом Реховот в центральной части страны.

Обратите внимание! Ранее израильские СМИ писали, что Египет предложил ввести режим прекращения огня в зоне конфликта с 6:00 20 мая. Кроме того, в США заявили, что работают над урегулированием палестино-израильского конфликта и одобрили продажу Израилю высокоточного оружия на 735 миллионов долларов.

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