Інформацію про ймовірне припинення вогню заперечив один із лідерів ХАМАСу Іззат ар-Решек.

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ХАМАС не хоче перемир'я з Ізраїлем

Повідомлення ЗМІ протилежної сторони про те, що ХАМАС погодився на припинення вогню з 20 травня, не є правдивим. Жодної угоди або конкретних термінів припинення вогню не було досягнуто,

– написав Іззат ар-Решек.

Пізніше ХАМАС заявив, що завдав нових ударів по території Ізраїлю. The Times of Israel пише, що угруповання повідомило, що хотіло обстріляти бази Військово-повітряних сил. "Бази, на які націлені бригади Аль-Кассама, – Хатзор, Хацерім, Неватім, Тель Ноф, Пальмахім і Рамон", – йдеться в заяві ХАМАС.

Водночас офіційний представник Армії Ізраїлю Хідаї Зільберман вранці 19 травня зазначив, що військові не мають підтверджень, що ракета влучила в якусь з їхніх авіабаз. За його словами, один снаряд впав у відкритому полі біля бази Тель Ноф поруч із містом Реховот у центральній частині країни.

Зверніть увагу! Раніше ізраїльські ЗМІ писали, що Єгипет запропонував ввести режим припинення вогню у зоні конфлікту із 6:00 20 травня. Крім того, у США заявили, що працюють над врегулюванням палестинсько-ізраїльського конфлікту та схвалили продаж Ізраїлю високоточної зброї на 735 мільйонів доларів.

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