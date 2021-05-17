Адміністрація Джо Байдена ухвалила продаж Ізраїлю американської високоточної зброї на суму 735 мільйонів доларів. Раніше Вашингтон виступив на підтримку Тель-Авіва.

Це рішення Білого дому викликало тривожний настрій серед демократів у Палаті представників, які є частиною дебатів з приводу підтримки США ізраїльського уряду.

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Зазначається, що Конгрес Сполучених Штатів отримав відповідне повідомлення 5 травня, тобто за кілька днів до того, як ХАМАС запустив по Ізраїлю перші ракети.

США намагаються врегулювати конфлікт

Зі свого боку держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США працюють над врегулюванням палестинсько-ізраїльського конфлікту.

На його думку, Ізраїль має право захищатися, але владі треба зробити все, щоб уникнути жертв серед цивільного населення.

США досі стурбовані через ескалацію насильства. Сотні людей загинули чи отримали поранення, зокрема діти. Ми так само стурбовані, що у небезпеці опинилися журналісти та медпрацівники. Палестинці й ізраїльтяни, як і інші люди по всьому світу, мають право жити у безпеці. І це не привілей ізраїльтян чи палестинців, мова йде про права людини, тому насильство мають зупинити. Ми активно працюємо, щоб вийшло вирішити цей конфлікт,

– сказав він.

Ентоні Блінкен закликав ХАМАС негайно припинити завдавати ракетних ударів і звернувся до обох сторін конфлікту з проханням забезпечити захист цивільного населення, особливо дітей.

Ескалація конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Перед ескалацією в Східному Єрусалимі тривали масштабні протести палестинців, які виступали проти рішення ізраїльського суду про примусове виселення десятків людей з будинків.

7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули криваві сутички на Храмовій горі. Через це влада Ізраїлю навіть закрила це місце. 9 травня Верховний суд Ізраїлю відклав ухвалення рішення про можливість виселення палестинців.

Ракетні удари між Ізраїлем та Сектором Гази продовжуються з 10 травня. Ізраїль стверджує, що палестинські угрупування випустили в його сторону тисячі ракет. Ізраїль відповідає бомбардуванням місць, що належать палестинським збройним формуванням.

Зверніть увагу! Сектор Гази – це територія на березі Середземного моря, яку ООН виділила для арабської держави Палестини. З 1948 по 1967 вона була окупована Єгиптом, а після Шестиденної війни з 1967 по 2005 – Ізраїлем. Зараз Сектором Гази керує ісламістське угрупування ХАМАС.