В США одобрили продажу Израилю высокоточного оружия на 735 миллионов долларов
Администрация Джо Байдена одобрила продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов. Ранее Вашингтон выступил в поддержку Тель-Авива.
Источник:Washington Post
Это решение Белого дома вызвало тревожный настрой среди демократов в Палате представителей, которые являются частью дебатов по поводу поддержки США израильского правительства.
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Отмечается, что Конгресс Соединенных Штатов получил соответствующее уведомление 5 мая, то есть за несколько дней до того, как ХАМАС запустил по Израилю первые ракеты.
США пытаются урегулировать конфликт
Со своей стороны госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США работают над урегулированием палестино-израильского конфликта.
По его мнению, Израиль имеет право защищаться, но властям надо сделать все, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.
США до сих пор обеспокоены из-за эскалации насилия. Сотни людей погибли или получили ранения, в том числе дети. Мы так же обеспокоены, что в опасности оказались журналисты и медработники. Палестинцы и израильтяне, как и другие люди по всему миру, имеют право жить в безопасности. И это не привилегия израильтян или палестинцев, речь идет о правах человека, поэтому насилие должны остановить. Мы активно работаем, чтобы получилось решить этот конфликт,
– сказал он.
Энтони Блинкен призвал ХАМАС немедленно прекратить наносить ракетные удары и обратился к обеим сторонам конфликта с просьбой обеспечить защиту гражданского населения, особенно детей.
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной
- Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке вновь перешел в горячую фазу. Перед эскалацией в Восточном Иерусалиме продолжались масштабные протесты палестинцев, которые выступали против решения израильского суда о принудительном выселении десятков людей из домов.
- 7 мая между палестинцами и израильскими стражами порядка вспыхнули кровавые столкновения на Храмовой горе. Из-за этого власти Израиля даже закрыли это место. 9 мая Верховный суд Израиля отложил принятие решения о возможности выселения палестинцев.
- Ракетные удары между Израилем и Сектором Газа продолжаются с 10 мая. Израиль утверждает, что палестинские группировки выпустили в его сторону тысячи ракет. Израиль отвечает бомбардировкам мест, принадлежащих палестинским вооруженным формированиям.
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