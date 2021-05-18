В МИД отрабатывают безопасные маршруты для эвакуации. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Олег Николенко.

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По его словам, сейчас для того, чтобы вернуть граждан, привлекли международные организации и соседние государства. Уехать хотят примерно 120 украинцев. Большая часть из них – это женщины и дети.

Соответствующие меры, скорее всего, будут проводить через территорию Египта. Такие же возвращения происходили в 2012 и 2014 годах.

Точной даты пока нет,

– подчеркнул Николенко.

Он отметил, что наблюдение за развитием ситуации продолжается. Спикер МИД отметил, что для того, чтобы провести репатриацию, необходимо, чтобы в зоне конфликта наступил режим тишины.

Куда обращаться украинцам

Украинцы, которые находятся в зоне конфликта и нуждаются в помощи в возвращении домой, должны обратиться в отделение посольства Украины в Израиле при Палестинской национальной администрации.

Обратите внимание! Обратиться в посольство можно по телефону +972 59 969 95 61 или же на электронную почту pm_ps@mfa.gov.ua.

Также с просьбой помочь с возвращением их граждан из Сектора Газа в Украину обратились 4 государства: Молдова, Беларусь, Венгрия и Болгария.

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