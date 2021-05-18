В МИД отрабатывают безопасные маршруты для эвакуации. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Олег Николенко.
Обратите внимание 4 государства просят Украину вывезти их граждан из Сектора Газа, – ОП
По его словам, сейчас для того, чтобы вернуть граждан, привлекли международные организации и соседние государства. Уехать хотят примерно 120 украинцев. Большая часть из них – это женщины и дети.
Соответствующие меры, скорее всего, будут проводить через территорию Египта. Такие же возвращения происходили в 2012 и 2014 годах.
Точной даты пока нет,
– подчеркнул Николенко.
Он отметил, что наблюдение за развитием ситуации продолжается. Спикер МИД отметил, что для того, чтобы провести репатриацию, необходимо, чтобы в зоне конфликта наступил режим тишины.
Куда обращаться украинцам
Украинцы, которые находятся в зоне конфликта и нуждаются в помощи в возвращении домой, должны обратиться в отделение посольства Украины в Израиле при Палестинской национальной администрации.
Также с просьбой помочь с возвращением их граждан из Сектора Газа в Украину обратились 4 государства: Молдова, Беларусь, Венгрия и Болгария.
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Коротко об обострении между Израилем и Палестиной
- Конфликт между Израилем и Палестиной обострился в мае 2021 года.
- Это произошло после того, как израильские правоохранители начали выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Из-за обстрелов за неделю погибли более 200 палестинцев и 10 израильтян.