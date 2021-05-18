У МЗС відпрацьовують безпечні маршрути для евакуації. Про це повідомив речника міністерства Олег Ніколенко.

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За його словами, наразі для того, аби повернути громадян, залучили міжнародні організації та сусідні держави. Виїхати хочуть приблизно 120 українців. Більша частина з них – це жінки і діти.

Відповідні заходи, скоріш за все, проводитимуть через територію Єгипту. Такі ж повернення відбувались у 2012 та 2014 роках.

Точної дати наразі немає,

– наголосив Ніколенко.

Він зауважив, що стеження за розвитком безпекової ситуації продовжується. Речник МЗС відзначив, що для того, аби провести репатріацію, необхідно, щоб в зоні конфлікту настав режим тиші.

Куди звертатись українцям

Українці, які перебувають в зоні конфлікту і потребують допомоги у поверненні додому, повинні звернутись у відділення посольства України в Ізраїлі при Палестинській національній адміністрації.

Зверніть увагу! Звернутись у посольство можна за телефоном +972 59 969 95 61 або ж на електронну пошту pm_ps@mfa.gov.ua.

Також з проханням допомогти із поверненням їхніх громадян із Сектору Гази до України звернулися 4 держави: Молдова, Білорусь, Угорщина та Болгарія.

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