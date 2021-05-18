Заместитель руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что уже более 100 украинцев изъявили желание вернуться в Украину из Сектора Газа, где продолжается эскалация вооруженного противостояния.

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Украина работает над возвращением своих граждан из Сектора Газа

Подоляк отметил, что Украина обратилась к международным организациям для оказания логистической помощи в организации возвращения. Прежде всего речь идет о необходимых воздушных коридорах.

Заместитель главы ОП напомнил, что во время предыдущих вспышек противостояния в этом регионе в 2012 и 2014 годах уже был опыт такого взаимодействия. Тогда украинцев удалось эвакуировать через территорию Египта. Теперь нужно сделать аналогичные шаги.

Нет никаких сомнений в том, что государство всегда помогает украинцам. Где бы в мире они не оказались в чрезвычайных обстоятельствах и изъявили желание вернуться домой. Так будет и на этот раз,

– заверил Подоляк.

Зеленский дал поручение правительству

Кроме того, заместитель главы ОП рассказал, что Владимир Зеленский поручил организовать процесс возвращения украинцев Кабинету Министров, премьер-министру Денису Шмыгалю, министерству иностранных дел и специальным службам, если нужно будет их содействие.

Украинцев, которые оказались в зоне конфликта и нуждаются в помощи и возвращении домой, просят обращаться в ближайшее дипломатическое представительство Украины любым доступным способом.

Помощь просят 4 государства

К Украине с просьбой помочь с возвращением их граждан из Сектора Газа уже обратились 4 государства. Это – Молдова, Беларусь, Венгрия и Болгария.

Подоляк уточнил, что в целом говорится о возвращении 53 человек.

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