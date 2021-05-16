Нетаньяху поблагодарил Украину за решительную поддержку Израиля
Между Израилем и группировкой ХАМАС продолжается обострение конфликта. На этом фоне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху написал благодарность Украине за поддержку.
Источник:твиттер Беньямина Нетаньяху
Премьер Израиля обнародовал соответствующее сообщение 16 мая. Он разместил в твите флаги стран, которым благодарит.
К теме Совбез ООН соберет заседание из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной
Заявление Нетаньяху
Спасибо за решительную поддержку Израиля и нашего права на самооборону от терактов,
– написал премьер-министр Израиля.
Кроме Украины, он также выразил благодарность США, Албании, Австралии, Австрии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Болгарии, Канаде, Колумбии, Кипра, Чехии, Грузии, Германии, Гватемалы, Гондураса, Венгрии, Италии, Литве, Молдове, Нидерландам, Северной Македонии, Парагвая, Словении и Уругвая.
Как Украина реагирует на обострение конфликта в Израиле
МИД Украины 11 мая осудило обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и Западном берегу. Кроме того, призвало немедленно прекратить ракетные обстрелы.
Осуждаем обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия,
– сообщили в МИД.
Президент Владимир Зеленский 12 мая призвал прекратить противостояние.
"Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей", – подчеркнул Зеленский.
Коротко об обострении конфликта между Израилем и ХАМАС
- В мае 2021 года обострился конфликт между Израилем и Палестиной. Это произошло из-за того, что израильские власти хотели выселить несколько палестинских семей с территории Восточного Иерусалима. В результате столкновений пострадали по меньшей мере две сотни человек.
- 10 мая палестинская группировка ХАМАС обстреляла Израиль. С тех пор ракетные обстрелы продолжаются с обеих сторон.
- По состоянию на 16 мая известно, что из-за обстрелов погибло по меньшей мере 190 палестинцев, из них – более 40 детей. Армия обороны Израиля сообщила о 10 погибших.
Читайте подробнее Эскалация между Израилем и Палестиной: все, что известно о конфликте
Поделиться новостью