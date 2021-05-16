Между Израилем и группировкой ХАМАС продолжается обострение конфликта. На этом фоне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху написал благодарность Украине за поддержку.

Премьер Израиля обнародовал соответствующее сообщение 16 мая. Он разместил в твите флаги стран, которым благодарит.

К теме Совбез ООН соберет заседание из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной

Заявление Нетаньяху

Спасибо за решительную поддержку Израиля и нашего права на самооборону от терактов,

– написал премьер-министр Израиля.

Кроме Украины, он также выразил благодарность США, Албании, Австралии, Австрии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Болгарии, Канаде, Колумбии, Кипра, Чехии, Грузии, Германии, Гватемалы, Гондураса, Венгрии, Италии, Литве, Молдове, Нидерландам, Северной Македонии, Парагвая, Словении и Уругвая.



Thank you for resolutely standing with and supporting our right to self defense against terrorist attacks. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2021

Как Украина реагирует на обострение конфликта в Израиле

МИД Украины 11 мая осудило обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и Западном берегу. Кроме того, призвало немедленно прекратить ракетные обстрелы.

Осуждаем обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия,

– сообщили в МИД.

Президент Владимир Зеленский 12 мая призвал прекратить противостояние.

"Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей", – подчеркнул Зеленский.

Небо #Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2021

Обратите внимание! В МИД Украины сообщили, что покинуть Сектор Газа хотят 120 украинцев. Сейчас Посольства Украины в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации рассматривают возможные маршруты их репатриации. Кроме того, 16 мая все иностранные компании отменили рейсы в Израиль.

Коротко об обострении конфликта между Израилем и ХАМАС

В мае 2021 года обострился конфликт между Израилем и Палестиной. Это произошло из-за того, что израильские власти хотели выселить несколько палестинских семей с территории Восточного Иерусалима. В результате столкновений пострадали по меньшей мере две сотни человек.

10 мая палестинская группировка ХАМАС обстреляла Израиль. С тех пор ракетные обстрелы продолжаются с обеих сторон.

По состоянию на 16 мая известно, что из-за обстрелов погибло по меньшей мере 190 палестинцев, из них – более 40 детей. Армия обороны Израиля сообщила о 10 погибших.

Читайте подробнее Эскалация между Израилем и Палестиной: все, что известно о конфликте