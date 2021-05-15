80 украинцев хотят эвакуироваться из сектора Газа, – СМИ
Украинцам, проживающим в секторе Газа, предложили сформировать список на эвакуацию. Предварительно известно, что такое желание выразили по меньшей мере 80 человек.
Источник:Интерфакс-Украина
Не исключено, что Израиль может провести наземную военную операцию в секторе Газа. Последствия будут разрушительными, может пострадать мирное население, отметил источник в МВД.
Читайте также Израиль обстрелял многоэтажку в секторе Газа: там были офисы мировых СМИ – видео
Именно поэтому, вероятно, появится потребность эвакуации оттуда украинских граждан.
Список направят в дипломатические представительства для дальнейшей обработки. По предварительной информации, примерно 80 украинцев выразили желание эвакуироваться.
По состоянию на 14 мая жертв или пострадавших среди украинцев в секторе Газа нет. К слову, пока оттуда не эвакуировала своих граждан ни одна страна.
Обстрелы в секторе Газа
- Накануне в результате обстрелов в секторе Газа погибли по меньшей мере 10 гражданских. Ракета попала в лагерь, где жили беженцы из Палестины.
- Обстрел унес жизни 8 детей и 2 женщин. Местные СМИ обвинили в обстрелах Армию обороны Израиля. Там инцидент пока не комментируют.
Почему обострился конфликт между Израилем и Палестиной
7 мая в Израиле начались протесты против выселения нескольких палестинских семей в Восточном Иерусалиме. Митинги переросли в жесткие столкновения с силами безопасности страны.
После этого с территории сектора Газа запустили первые ракеты по Иерусалиму и Тель-Авиву. В течение следующих дней обстрелы не прекращались, Израиль нанес ответные удары.
Поделиться новостью