Украинцам, проживающим в секторе Газа, предложили сформировать список на эвакуацию. Предварительно известно, что такое желание выразили по меньшей мере 80 человек.

Не исключено, что Израиль может провести наземную военную операцию в секторе Газа. Последствия будут разрушительными, может пострадать мирное население, отметил источник в МВД.

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Именно поэтому, вероятно, появится потребность эвакуации оттуда украинских граждан.

Список направят в дипломатические представительства для дальнейшей обработки. По предварительной информации, примерно 80 украинцев выразили желание эвакуироваться.

Справка. В секторе Газа проживает около 1 600 украинцев. Большинство – женщины, состоящие в браке с палестинцами, а также члены их семей.

По состоянию на 14 мая жертв или пострадавших среди украинцев в секторе Газа нет. К слову, пока оттуда не эвакуировала своих граждан ни одна страна.

Обстрелы в секторе Газа

Накануне в результате обстрелов в секторе Газа погибли по меньшей мере 10 гражданских. Ракета попала в лагерь, где жили беженцы из Палестины.

Обстрел унес жизни 8 детей и 2 женщин. Местные СМИ обвинили в обстрелах Армию обороны Израиля. Там инцидент пока не комментируют.

Почему обострился конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая в Израиле начались протесты против выселения нескольких палестинских семей в Восточном Иерусалиме. Митинги переросли в жесткие столкновения с силами безопасности страны.

После этого с территории сектора Газа запустили первые ракеты по Иерусалиму и Тель-Авиву. В течение следующих дней обстрелы не прекращались, Израиль нанес ответные удары.