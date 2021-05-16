Між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС триває загострення конфлікту. На цьому тлі прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху написав подяку Україні за підтримку.

Прем'єр Ізраїлю оприлюднив відповідний допис 16 травня. Він розмістив у твіті прапори країн, яким дякує.

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Заява Нетаньяху

Дякую за рішучу підтримку Ізраїлю та нашого права на самооборону від терактів,

– написав прем'єр-міністр Ізраїлю.

Окрім України, він подякував також США, Албанії, Австралії, Австрії, Боснії і Герцеговині, Бразилії, Болгарії, Канаді, Колумбії, Кіпру, Чехії, Грузії, Німеччині, Гватемалі, Гондурасу, Угорщині, Італії, Литві, Молдові, Нідерландам, Північній Македонії, Парагваю, Словенії і Уругваю.



Thank you for resolutely standing with and supporting our right to self defense against terrorist attacks. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2021

Як Україна реагує на загострення конфлікту в Ізраїлі

МЗС України 11 травня засудило загострення ситуації у Східному Єрусалимі, Секторі Гази та Західному березі. Окрім того, закликало негайно припинити ракетні обстріли.

Засуджуємо загострення ситуації в Східному Єрусалимі, Секторі Гази та Західному березі, яке призвело до людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю мають негайно припинитися. Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, закликаємо усі сторони утриматися від ескалації насильства,

– повідомили у МЗС.

Президент Володимир Зеленський 12 травня закликав припинити протистояння.

"Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей", – наголосив Зеленський.

Небо #Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2021

Зверніть увагу! У МЗС України повідомили, що залишити Сектор Гази хочуть 120 українців. Наразі Посольства України в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації розглядають можливі маршрути їхньої репатріації. Окрім того, 16 травня всі іноземні компанії скасували рейси до Ізраїлю.

Коротко про загострення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС

У травні 2021 року загострився конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. Це сталось через те, що ізраїльська влада хотіла виселити кілька палестинських сімей з території Східного Єрусалиму. Внаслідок сутичок постраждали щонайменше дві сотні людей.

10 травня палестинське угруповання ХАМАС обстріляло Ізраїль. З того часу ракетні обстріли тривають з обох сторін.

Станом на 16 травня відомо, що через обстріли загинуло щонайменше 190 палестинців, з них – понад 40 дітей. Армія оборони Ізраїлю повідомила про 10 загиблих.

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