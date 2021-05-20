Глава МИД рассказал журналистам новые детали по эвакуации украинцев из Сектора Газа.
Заметьте Эвакуация через Египет: Кулеба рассказал, как и когда украинцев будут вывозить из Сектора Газа
Проблемы эвакуации украинцев из Сектора Газа
В МИД Украины рассказали, что эвакуацию украинцев из Сектора Газа задерживают из-за нарушения обещаний по созданию "коридора безопасности".
Уже мы должны были начать эвакуацию, но были нарушены обещания по созданию "коридора безопасности", поэтому мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы нам дали таки коридор, через который мы сможем вывезти наших граждан в направлении Египта, из Египта они полетят в Украину,
– сказал Кулеба.
Глава МИД заверил, что ведомство готово к эвакуации. Единственное, что останавливает – это "коридор безопасности".
Кстати, 19 мая Дмитрий Кулеба рассказал, что эвакуация должна состояться через Египет в течение двух 2 суток. Ведь ранее уже договорились с Израилем и Палестиной о зеленом коридоре для эвакуации. Тогда сообщали, что 127 украинцев, которые находятся в Секторе Газа, хотят вернуться домой. Людей планировали вывезти из Сектора Газа на территорию Египта, а дальше – авиарейсом в Украину. Деньги на это выделят из резервного фонда госбюджета.
Коротко об эвакуации украинцев из Сектора Газа
- 15 мая стало известно, что Сектор Газа хотят покинуть более 100 украинцев. Спикер МИД Олег Николенко заявил, что покинуть Сектор Газа хотят 120 украинцев. Однако из-за обострения конфликта все аэродромы закрыты, поэтому вывезти кого-то из страны невозможно.
- Впоследствии Зеленский поручил Кабмину и премьеру Денису Шмыгалю организовать возвращение украинцев из Сектора Газа. В Киев с просьбой о помощи с эвакуацией своих граждан также обратились 4 государства.
- В МИД рассказали, что меры эвакуации, скорее всего, будут проводить через территорию Египта. Такие же возвращения происходили в 2012 и 2014 годах.
- 18 мая в МИД сообщили, что украинцы, которые находятся в зоне конфликта и нуждаются в помощи в возвращении домой, должны обратиться в отделение посольства Украины в Израиле при Палестинской национальной администрации по телефону +972 59 969 95 61 или же на электронную почту pm_ps@mfa.gov.ua.