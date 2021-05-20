Глава МИД рассказал журналистам новые детали по эвакуации украинцев из Сектора Газа.

Заметьте Эвакуация через Египет: Кулеба рассказал, как и когда украинцев будут вывозить из Сектора Газа

Проблемы эвакуации украинцев из Сектора Газа

В МИД Украины рассказали, что эвакуацию украинцев из Сектора Газа задерживают из-за нарушения обещаний по созданию "коридора безопасности".

Уже мы должны были начать эвакуацию, но были нарушены обещания по созданию "коридора безопасности", поэтому мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы нам дали таки коридор, через который мы сможем вывезти наших граждан в направлении Египта, из Египта они полетят в Украину,

– сказал Кулеба.

Глава МИД заверил, что ведомство готово к эвакуации. Единственное, что останавливает – это "коридор безопасности".

Кстати, 19 мая Дмитрий Кулеба рассказал, что эвакуация должна состояться через Египет в течение двух 2 суток. Ведь ранее уже договорились с Израилем и Палестиной о зеленом коридоре для эвакуации. Тогда сообщали, что 127 украинцев, которые находятся в Секторе Газа, хотят вернуться домой. Людей планировали вывезти из Сектора Газа на территорию Египта, а дальше – авиарейсом в Украину. Деньги на это выделят из резервного фонда госбюджета.

Коротко об эвакуации украинцев из Сектора Газа