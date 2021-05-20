Такие данные сообщили в местном министерстве здравоохранения Сектора Газа, которым руководит ХАМАС. Среди погибших – 64 детей и 38 женщин.

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Сколько людей пострадали от конфликта

Также В Минздраве сообщили, что по меньшей мере 1 620 человек получили ранения в результате обстрелов. Однако ранее, 18 мая, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за время конфликта ранения получили по меньшей мере 6 тысяч 46 палестинцев.

Израильская армия сообщила 17 мая, что им удалось ликвидировать примерно 150 боевиков ХАМАС. По подсчетам Сектора Газа, с израильской стороны конфликта убили 12 человек.

Обратите внимание! Жертв со стороны Израиля значительно меньше, поскольку государство использует систему "Железный купол", что ликвидирует почти все выпущенные ракеты в их сторону.



Палестинцы, которые погибли в результате обстрелов в Секторе Газа / Фото АР

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