Такие данные сообщили в местном министерстве здравоохранения Сектора Газа, которым руководит ХАМАС. Среди погибших – 64 детей и 38 женщин.
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Сколько людей пострадали от конфликта
Также В Минздраве сообщили, что по меньшей мере 1 620 человек получили ранения в результате обстрелов. Однако ранее, 18 мая, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за время конфликта ранения получили по меньшей мере 6 тысяч 46 палестинцев.
Израильская армия сообщила 17 мая, что им удалось ликвидировать примерно 150 боевиков ХАМАС. По подсчетам Сектора Газа, с израильской стороны конфликта убили 12 человек.
Палестинцы, которые погибли в результате обстрелов в Секторе Газа / Фото АР
Обострение между Палестиной и Израилем: главное
- В начале мая в Восточном Иерусалиме продолжались столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами.
- Конфликт перерос в ракетные обстрелы с обеих сторон.
- Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о прекращении конфликта в Секторе Газа.
- Однако последний заявил, что он "твердо решил" продолжать бомбардировки Сектора Газа до тех пор, пока "цель Израиля не будет достигнута".