Израиль отверг призывы о деэскалации
Байден во время разговора призвал израильского премьера к деэскалации конфликта. Однако тот лишь поблагодарил американского президента, а к его словам не прислушался.
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Я полон решимости продолжать эту операцию до тех пор, пока не будет достигнута ее цель - восстановление мира и безопасности для вас, граждане Израиля,
– заявил Нетаньяху.
Он отметил, что каждый день армия Израиля атакует новые объекты боевиков в Секторе Газа и нейтрализует все больше их командиров: "Уничтожаем все больше многоэтажек, которые используют террористы, уничтожаем все больше складов с оружием".
Коротко о конфликте между Израилем и Палестиной
- Многолетний конфликт обострился в начале мая, когда Израиль начал выселять палестинские семьи из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Вечером 10 мая из Сектора Газа выпустили ракеты на Израиль, государство атаковало в ответ.
- По данным ВОЗ, в результате обстрелов в Палестине погибли 222 человека, среди них есть более 60 детей. Ранения получили по меньшей мере 6 тысяч 46 палестинцев.
- Заметим, жертв в Израиле значительно меньше – 10 человек. Все потому, что почти все выпущенные ракеты в сторону государства ликвидирует система "Железный купол".