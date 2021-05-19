Израиль отверг призывы о деэскалации

Байден во время разговора призвал израильского премьера к деэскалации конфликта. Однако тот лишь поблагодарил американского президента, а к его словам не прислушался.

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Я полон решимости продолжать эту операцию до тех пор, пока не будет достигнута ее цель - восстановление мира и безопасности для вас, граждане Израиля,

– заявил Нетаньяху.

Он отметил, что каждый день армия Израиля атакует новые объекты боевиков в Секторе Газа и нейтрализует все больше их командиров: "Уничтожаем все больше многоэтажек, которые используют террористы, уничтожаем все больше складов с оружием".

Обратите внимание! Во время разговора Байден и Нетаньяху обсудили состояние конфликта Израиля и Палестины. Президент подчеркнул, что ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня. Кстати, ранее Израиль хотел начать наземную операцию в Секторе Газа, однако этому помешала администрация Байдена.

Коротко о конфликте между Израилем и Палестиной