Боевые действия между ХАМАС и армией Израиля пока продолжаются, хотя дипломаты осторожно говорят о деэскалации. Впрочем, главной проблемы это не снимает: как жить дальше евреям и арабам, которые еще недавно были готовы убивать друг друга? А жить вместе придется точно и когда закончится очередное обострение.

Все подробности конфликта Эскалация между Израилем и Палестиной

ХАМАСу нанесены большие потери: что говорит армия

Прежде чем говорить, что будет дальше, надо разобраться с настоящим. Интенсивность обстрелов территории Израиля сейчас идет на спад. В ночь с 16 на 17 мая террористы выпустили лишь 60 ракет (ночью раньше – 120). Но беспорядки и теракты не затихают, поэтому говорить о конце операции "Стражи Стен" пока рано.

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Террористам ХАМАС, между тем, нанесен серьезный ущерб. Убито много незаменимых командующих, уничтожено 15 километров подземных тоннелей, которые в Газе называют "Метро"; ликвидированы высотные дома, где ХАМАС занимался командованием и планированием, и места запуска ракет. Всего под маленькой площадью Сектора выкопано примерно 1000 километров ходов и тоннелей.



Обстрелы Сектора Газа продолжаются без остановки / Фото ABC7 New York

С "Метро" также связан контроверсионный эпизод. ЦАХАЛ опубликовал твит "Сейчас наши воздушные и наземные силы атакуют в Газе". Он был воспринят международными СМИ как начало массированной эскалации и входа армии в сам Сектор.

Впрочем, этого не было – танки и артиллерия стреляли, не заходя туда, поддерживая главные воздушные силы. Было ли это ошибкой или сознательным введением всех (прежде всего бойцов ХАМАС, которые побежали к тоннелям и так там и погибли – 24) точно неизвестно до сих пор.

А что дальше? Анализ военного корреспондента Times of Israel Иегуды Ари Гросса дает представление ситуации.

Взаимный просчет Главный месседж: ХАМАС неправильно расценил ответ Израиля на их ракеты и не ожидал такой мощной эскалации с почти тотальной бомбардировкой Газы.

Несмотря на то, что "целей еще достаточно", основные активы уже уничтожены или повреждены. В частности, производство ракет "Палестинского Джихада" и ХАМАС теперь серьезно подорвано на месяцы, если не годы (правда, как показал период 2014-2021 годов, они прекрасно умеют восстанавливать резервы – 24).

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Глава генштаба ЦАХАЛ Авив Кохави сказал: отвечали согласно ранее разработанному плану. Кое-что уже выполнено, а кое-что – еще впереди. Но сейчас уже можно сказать о "тактическом успехе Израиля, который позволит отложить новый конфликт на многие годы". Боевики тоже показали кое-что новое: более мощный арсенал, готовность к жертвам (как среди своих, так и среди мирного населения – 24).

Наиболее болезненное и жесткое решение давно принято: в Иерусалиме пока что оставляют у власти в Газе ХАМАС, потому что не видят им достойной альтернативы. А без хоть какой-то власти (даже террористической) Газа погрузится в тотальный хаос. Максимальное ослабление группировки и является главной идеей кампании.

Проблема в том, что большая часть средств, которые передают в Газу, идет на развитие террористической инфраструктуры. Появились субмарины и дроны камикадзе. Правда, их использование было в большей степени провальным. Израиль также предотвратил теракты возле своей нефтяной платформы "Тамар".



Карта туннелей из Газы в Израиль / Карта Армии обороны Израиля

Гражданских жертв, правда, больше, чем во время 51 дня операции "Нерушимая Скала" 2014 года, общее количество выпущенных ракет тоже больше. Большинство людей погибло, не достигнув бомбоубежища, один мальчик погиб, когда ракета пробила защитную комнату (предварительно, это была российская противотанковая ракета "Корнет" – 24).

Идеальный шторм

Аналитики Brookings Institution назвали ситуацию "идеальным штормом" для Палестины и Израиля. На фоне конфликта возобновляются старые противостояния. За одну неделю удалось извлечь и разжечь почти все ключевые проблемы. Принадлежность земли, нападения на святые места, религию, этническое происхождение.

Все началось со столкновения возле Дамасских ворот и штурма мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме во время священного месяца Рамадан, а закончилось 10-ю сожженными синагогами по всей стране. Решение, которое было принято, оказалось неверным и привело, среди прочих, к нынешней эскалации. ХАМАС только этого и ждал, чтобы встать "на защиту Аль-Аксы" и повысить свои шансы во внутренней палестинской борьбе.

Мечеть Аль-Акса ("Самая отдаленная" с арабского – 24) – третья наиболее святая локация для всех мусульман мира после Каабы в Мекке и Мечети Пророка в Медине. Сначала возведена как молельня халифом Умаром на Храмовой горе Мориа. Перестроена в мечеть в VIII веке нашей эры. По Корану, именно оттуда Пророк Мохамед поднялся на небеса после молитвы.

Теперь у людей есть страх перед соседями, особенно если это смешанные районы или города. Есть желание и импульс ударить первыми (что и делалось). Этот идеальный шторм влияет и на тех, кто принимает решения и на тех, кто их анализирует или просто попал под их выполнение.

Полиция изменила маршрут Шествия Флагов на День Иерусалима, запретила евреям подниматься на Храмовую Гору, а Верховный Суд отложил решение о выселении семей с Шейх Джаррах. Тогда казалось, пишет издание New Lines Magazine, что все можно решить мирно. Но у ХАМАС было другое мнение и впервые за семь лет он выпустил шквал ракет по Иерусалиму.



Железный Купол перехватывает ракеты из Газы / Фото Business Insider

Люди готовы защищать символики, на которые нападают, показывать свои худшие страхи и верить в конспирологию.

В столице евреи пытаются вернуть дома, потерянные после бегства из Восточного Иерусалима в 1948 году (тогда он контролировался Иорданией – 24). Это касается и района Шейх Джаррах. Арабы жили там десятки лет, а теперь их могут выселить. Дело пока на рассмотрении в Верховном Суде.

Для палестинцев, которые в 1948 году и далее остаются без своего государства, это – вечная Накба, "Катастрофа". Масла в огонь подлил и День Иерусалима, который знаменует собой празднование победы в Шестидневной войне 1967 года и захват восточной части города.

А в смешанных городах начались жестокие и бесконтрольные нападения, атаки, беспорядки и столкновения между евреями и арабами. Лод, Тверия, Акко, Яффа, Хайфа, Бат-Ям – вот лишь несколько мест, кадры из которых шокировали мир. Такого уровня местной жестокости здесь не видели десятками лет.

Израиль был вынужден воевать на два фронта: внутренний и внешний с постоянной угрозой нападения со стороны гораздо лучше вооруженной, чем ХАМАС и "Джихад", "Хезболлы" из Ливана. 21% населения страны – это палестинцы. У них гораздо меньше возможностей, гораздо меньше внимания, меньше уважения и прав, они живут в гораздо худших условиях.

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Ведущая израильская газета "Едиот Ахронот" вспомнила, что последний раз подобная ситуация произошла ровно 100 лет назад – малоизвестные сейчас "беспорядки в Яффе" с 1 по 7 мая 1921 года. Тогда, как и сейчас, арабы специально искали евреев, чтобы напасть на них и наоборот. Погибло 47 евреев, 48 арабов.



Беспорядки в Яффе в 1921 году / Фото Historycentral.com

Британская следственная комиссия пришла к выводу, что это произошло из-за "чувства недовольства и враждебности со стороны арабов к евреям из-за политики. А также из-за экономических причин, связанных с еврейской иммиграцией".

Когда две еврейские (коммунистическая и националистическая – 24) процессии встретились, началась драка, к которой присоединились мусульмане и христиане. Нападения распространились на весь город и даже на другие поселения. Как и тогда, так и сейчас, обе стороны видели в толпе знакомых и соседей.

Другие защищали евреев и предоставляли им убежище (в наше время некоторые мусульмане тушили горящие синагоги, выносили оттуда свитки Торы и другими способами спасали ситуацию – 24).

Столкновение культур: что может быть дальше

Все же, эти столкновения провоцировало агрессивное меньшинство. Большая часть страны и в таких непростых условиях (пандемия, отсутствие стабильного правительства, постоянные выборы, нападения ХАМАСа – 24) остается спокойной и функционирующей. Два народа все еще желают жить вместе и активно это демонстрируют, несмотря на еще большее углубление пропасти.

Проблема в том, чтобы лидеры Израиля увидели: нужно не только улучшать работу и реакцию полиции (которая полностью провалила тест во время беспорядков – 24), но и больше работать в сторону равных возможностей евреев и арабов. Особенно в бедных и неразвитых городах.

К сожалению, политика в которую играет глава правительства Биньямин Нетаньяху, вредит как одной стороне (праворадикализация Кнессета) так и другой (использование арабских тем для политической выгоды). До того как ХАМАС атаковал, Израиль почти получил коалиционное правительство еще и с поддержкой арабской партии РААМ.



Нетаньяху может больше всего выиграть от обострения ситуации / Фото NBC News

Хотя ранее арабские политики не вступали в переговоры с теми, кто воевал с Газой, Египтом и Ливаном. Теперь же, скорее всего, "невозможного альянса" не будет. А вот пятые выборы и праворадикальное правительство – вполне.

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Идеальный шторм останется и после того, как смолкнет оружие, как и разделение племен. Внешние силы – Египет, Тунис, Норвегия, Пакистан, Турция и другие – активно закладывают основу перемирия. Но в СБ ООН эти усилия блокируются Соединенными Штатами – верным союзником Израиля.

С затягиванием времени, арсенал ракет ХАМАСа уменьшается, как и запас перехватчиков Армии Израиля, и двум сторонам придется делать выбор, как быть дальше. Вряд ли они пойдут на мировую сами – слишком нереальные условия они друг другу выдвигают.

Частичное снятие блокады и гумпомощь в обмен на спокойствие и прекращение обстрелов может быть рабочим вариантом. Это позволит Иерусалиму и Газе отойти от линии соприкосновения и перевести дыхание. ХАМАС уже просил о гуманитарной паузе, но получил отказ. Более глобально, политика незаконного выселения арабских семей должна прекратиться (как и строительство новых поселений на Западном Берегу – 24).

Государство, как пишет Кризисная Группа, должно "осуждать насилие и пылкие высказывания ненависти независимо от их источника". Палестинские и израильские граждане должны быть защищены как от действий полиции, так и от гражданского насилия.

И в этом большая роль политиков с обеих сторон. К сожалению, взгляды, которые привели к шокирующим событиям, культивируются как в общинах, так и на самых высоких уровнях государства. Остановка этнического подстрекательства является залогом самосохранения, поскольку альтернатива намного хуже.

Настоящий враг Израиля

Писатель Йосси Кляйн Халеви в своей колонке для NYT переживает, что будет после остановки боевых действий. И вспоминает о Лоде – рабочем городке в нескольких минутах от аэропорта Бен-Гурион. Он стал эпицентром всех стычек между евреями и арабами за последнюю неделю. Молодые арабы сожгли 5 синагог, выкрикивали лозунги об уничтожении Израиля, уничтожали машины.

Еврейские экстремисты провели контратаки, а насилие распространилось вплоть до Хайфы на севере. Хрупкое равновесие рушилось на глазах. Но есть одна сфера, которая устояла: медицинская система Израиля одна из самых интегрированных в мире. Врачи с обеих сторон стояли вместе, призывая к миру в стране. 17% врачей, 24% младшего персонала – арабы.

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Одна медсестра-арабка даже читала молитвы с умирающим ортодоксальным евреем.



Недоверие между двумя народами Израиля все становится глубже / Фото TRT World

Но другие спрашивают: как мы можем существовать вместе с теми, кто отвергает еврейскость Израиля, потакает нашим врагам? С другой стороны, оккупация, унижения и конфискации вырастили глубокое недоверие к Израилю со стороны его же арабских жителей. У них до сих пор есть глубокие раны из прошлых боев.

Еще сложнее все стало после принятия закона о национальном государстве, который определял Израиль лишь как "национальное государство еврейского народа". Это противоречит Декларации о независимости, которая гарантирует демократию всем жителям Израиля, гражданам и др.

Израиль, пишет Кляйн Халеви, "который больше не стремится к демократическим ценностям, потеряет рассудок. А если перестанет защищать уязвимых евреев в мире – то душу". Центристы пытаются устоять, когда слева и справа требуют пожертвовать чем-то одним. Выживание зависит от управления напряжением.

Израильтянин это далеко не обязательно еврей. Но от своих корней не откажется. Последняя эскалация – отчасти из-за неспособности задать трудные вопросы. Как это: оккупировать семью ваших арабских соседей? Как это: постоянно жить в осаде? Может быть, с этого места, где общество уже разбито, встанет новый Израиль?

Победа? Сложный вопрос

Как хорошо подметили журналисты CNN, победа в этом конфликте – сложный вопрос, который зависит от многих факторов. И каждая сторона видит его по-своему. Для Израиля – уничтожение инфраструктуры ХАМАСа, главарей и рядовых членов, "восстановление сдерживания", как они говорят. Чтобы на несколько последующих лет террористы не могли поднять голову.

Чего хотят террористы Для ХАМАСа же главное власть и распространение своего влияния в Газе, Палестине и арабском мире. Продвижение своего реноме, как "защитников Аль-Аксы от сионистов". Поэтому жертв в этой святой борьбе не избежать.

Поскольку это битва на символическом уровне, каждая сторона пытается постоянно восстановить этот баланс.

Поэтому о победе может заявить каждая сторона в отдельности, или обе вместе. Ближе всего они к ней подошли с участием Билла Клинтона, Ясира Арафата и Ицхака Рабина в 1993 в Осло. Но если тогда поднять Грааль мира не удалось, то сейчас и подавно.

Особенно тревожно выглядит гражданская жестокость на улицах городов Израиля, которой почти не было во время обоих Интифад и предыдущей войны с Газой в 2014 году. Это может показаться абсурдным, но такое положение дел устраивает обе стороны. Поскольку позволяет им получать политические и идеологические баллы для будущих баталий за власть.

ХАМАС не может допустить возобновления мирных международных переговоров, потому что тогда его вооруженная доктрина проигрывает. С другой стороны, Биби Нетаньяху напрямую зависит от голосов ультранационалистов и правых сил, которые не хотят отдавать правление страной центристам или левым.

Его главный противник, министр обороны Бени Ганц сказал: "Мы должны укрепить блоки поселений и Голаны, из которых мы никогда не выйдем. Долина Иордана будет нашей границей". Сейчас там проживает 440 тысяч израильтян. Некогда сильный левый край политики Израиля пока лишен лидерства, энергии и идей.

Решение ООН "два государства для двух народов" выглядит все менее реалистичным. Западный Берег Иордана превратился в мозаику палестинских городов и еврейских поселений. Фонд Карнеги назвал его таким, который "поддерживает оккупацию и структурно не способнен обеспечить мир и безопасность человека".

Другая идея – "одно государство для двух народов" – где жители Палестины и Газы получали бы равные права и гражданство, выглядит совершенно невозможной. Эта война закончится, но это будет не более чем перемирие.