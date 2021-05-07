В прощальной беседе, которая должна была пойти в архив и служить помощью для преемника, глава МИД Ирана Джавад Зариф рассказал много интересного. В частности, что страной руководит влиятельный Корпус Стражей Исламской Революции.

Джавад Зариф, который летом покинет пост министра иностранных дел Ирана, поговорил 7 часов в закрытом режиме с экономистом Саидом Лейлазом. Вообще, разговор должен был пойти в правительственный архив и прослушан преемником Зарифа. Но каким-то образом он оказался у репортеров Iran International. Кое-что из сказанного было давно известно, но некоторые факты вызвали настоящий скандал.

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Здесь всем заправляет армия: Зариф против Корпуса Стражей

Один из главных тезисов беседы Зарифа касался того, что гражданские лидеры не имеют реальной власти в стране, где всем руководит Корпус Стражей Исламской Революции. Мол, они сами отменяют правительственные решения и игнорируют советы (что приводит к непредсказуемым последствиям). Об этом в кратком анализе пишет NYT.

Бывший вице-президент страны Али Абтахи сравнил ситуацию с "кражей Израилем ядерных документов из Ирана".

Особенно деятельности Джавада Зарифа, по его же словам, мешал уже умерший генерал КСИР Касим Сулеймани. Он возглавлял Силы внешних операций "Кудс" и "часто держал меня в темноте в отношении правительственных действий, аж до моей неловкости", – объясняет Зариф. Многие в самом Иране критиковали внешнее вмешательство, как "дорогие и обреченные авантюры".



В разговоре Зариф раскритиковал погибшего генерала Сулеймани / Фото Tehran Times

"Он создавал преграды на всем моем пути", – утверждал главный дипломат Ирана. Сулеймани убили в Ираке американцы в январе 2020 года. В другой части разговора (в целом было слито чуть больше 3 часов) Зариф уже хвалит убитого генерала.

Как показали дальнейшие события, никакого сближения между Ираном и Западом не было, а иранцы продолжали поддерживать россиян в нескольких конфликтах, преимущественно – в Сирии на стороне Башара Асада. Глава МИД упомянул и о разрешении самолетам РФ летать в иранском воздушном пространстве во время бомбежки Сирии. Еще одно решение, относительно которого его просто поставили перед фактом.

Когда с авиакомпании Iran Air сняли санкции, Сулеймани использовал ее, чтобы летать в Дамаск с персоналом и техникой для режима Асада. При этом ни министр транспорта, ни сам глава этой авиакомпании не были в курсе перелетов!

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Еще одна интересная история: в день, когда Тегеран планировал отомстить за уничтожение Сулеймани, два генерала сил "Кудс" поехали к экс-главе правительства Ирака Аделю Абдуле Махди. Они должны были предупредить его об ударе по американской базе через 45 минут. Но американцы об этом уже знали.



Действия армии и Корпуса Стражей часто ставили Зарифа в неловкое положение / Фото IndyStar

Администрация Рухани тоже попала – по милости КСИР – в другой скандал, теперь о признании своей роли в войне в Йемене. Там Иран уже давно поддерживает движение Ансар Аллах повстанцев-хуситов, тогда как Саудовская Аравия, ОАЭ и другие члены коалиции воюют с ними от имени правительства в изгнании.

Всем известна правда Генерал Стражей Ростам Касеми оговорился: действительно, Иран отправил туда оборудование, оружие и военных советников. При этом официальный Тегеран с начала конфликта пытался преуменьшить, если не опровергнуть вовсе, свою роль в Йемене.

Этот важный эпизод показал уровень высокой внутренней борьбы между исполнительной ветвью власти и ее военным крылом. Или, как метко сказал глава ведомства, "дипломатией много раз жертвовали ради продвижения полевых операций в регионе".

Несамостоятельная власть и поездки в РФ

Таким образом, роль Зарифа как государственного представителя, строго ограничена. Она зависит от приказов высшего руководства государства, включая Верховного Аятоллу Али Хаменеи. Это еще больше свяжет руки иранским дипломатам, которые сейчас вовлечены в новые переговоры касаемо возвращения в СВПД (он же – иранское ядерное соглашение) в Вене.

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Относительно истории внедрения ядерной сделки, Зарифе рассказал несколько интересных историй. Сулеймани несколько раз летал в Москву между июлем 2015 (подписание) и январем 2016 (начало действия), чтобы помешать ее выполнению.

Это заявление по меньшей мере странное: Россия очень активно работала и работает сейчас ради сохранения ядерного соглашения и возвращения Тегерана к его выполнению. С московской точки зрения, это действительно было "сближение Ирана с Западом" в то время.

В России якобы договорились, что обе страны отправят сухопутную армию в Сирию (до 2015 года РФ использовала только авианалеты). Это произошло после встречи с Владимиром Путиным лично, пишет Al-Jazeera. Незадолго до официального запуска СВПД были нападения на саудовские дипломатические учреждения в Иране и захват судов в Персидском заливе.



РФ пыталась помешать ядерному соглашению, но сейчас борется за него / Фото Business Insider

Но все равно главной целью Кремля было сохранение соглашения, несмотря ни на что. Другой вопрос, как утверждает газета Amwaj Media, что "внутри Ирана царят антироссийские настроения", которые мог подхватить и Зариф.

На этом фоне красноречивыми являются новости о переговорах между Ираном и США в Багдаде. С американской стороны был директор ЦРУ Билл Бернс, с иранской – глава Верховного Совета Нацбезопасности Али Шамкхани. Правда, иранское информационное агентство Tasnim News это опровергает.

Утечка изображает их, как несамостоятельных фигур, которые только выполняют приказы. Например, Рахбар (то есть лидер в Иране – 24) недавно "с силой упрекнул" Зарифа после слов о возможном сотрудничестве с США по ядерным вопросам. Зариф вспомнил разговор с бывшим Госсекретарем США (а ныне – главным по климату – 24) Джоном Керри.

"Израиль 200 раз атаковал иранские силы в Сирии", – сказал Керри к большому удивлению Зарифа. Позже в своем Twitter он опроверг это утверждение.

И о сбитии украинского самолета: КСИР сразу знал, что они сбили гражданский авиалайнер, но признали это только через трое суток. "Бог мне свидетель, они кричали на меня так, будто отрицали его существование", – рассказал Зариф о заседании Совета Нацбезопасности.

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Вероятность избрания более радикально настроенного президента в июне возросла еще больше, поскольку интервью Зарифа ударило по и так призрачным шансам партии реформ на удержание у власти. Особенно учитывая постоянные провалы в безопасности внутри страны, которые приводят к точечным ликвидациям, взрывам и сливам или кражам конфиденциальной информации.

Мотивы утечки могут быть разными, несмотря на постепенный успех новых переговоров о ядерном соглашении и приближение выборов. Но, возможно, это попытка "торпедировать" оба процесса. Что же касается Зарифа, остается наблюдать, слив ему навредит или поможет.