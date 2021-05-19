Ізраїль відкинув заклики про деескалацію
Байден під час розмови закликав ізраїльського прем'єра до деескалації конфлікту. Однак той лише подякував американському президенту, а до його слів не дослухався.
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Я повний рішучості продовжувати цю операцію до тих пір, поки не буде досягнута її мета – відновлення миру та безпеки для вас, громадяни Ізраїлю,
– заявив Нетаньяху.
Він зазначив, що кожного дня армія Ізраїлю атакує нові об'єкти бойовиків у Секторі Газа та нейтралізує все більше їх командирів: "Знищуємо все більше багатоповерхівок, які використовують терористи, знищуємо все більше складів зі зброєю".
Коротко про конфлікт між Ізраїлем та Палестиною
- Багаторічний конфлікт загострився на початку травня, коли Ізраїль почав виселяти палестинські сім'ї з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.
- Ввечері 10 травня з Сектору Гази випустили ракети на Ізраїль, держава атакувала у відповідь.
- За даними ВООЗ, внаслідок обстрілів у Палестині загинули 222 людини, серед них є понад 60 дітей. Поранення отримали щонайменше 6 тисяч 46 палестинців.
- Зауважимо, жертв у Ізраїля значно менше – 10 осіб. Все тому, що майже всі випущені ракети у сторону держави ліквідовує система "Залізний купол".