Ізраїль відкинув заклики про деескалацію

Байден під час розмови закликав ізраїльського прем'єра до деескалації конфлікту. Однак той лише подякував американському президенту, а до його слів не дослухався.

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Я повний рішучості продовжувати цю операцію до тих пір, поки не буде досягнута її мета – відновлення миру та безпеки для вас, громадяни Ізраїлю,

– заявив Нетаньяху.

Він зазначив, що кожного дня армія Ізраїлю атакує нові об'єкти бойовиків у Секторі Газа та нейтралізує все більше їх командирів: "Знищуємо все більше багатоповерхівок, які використовують терористи, знищуємо все більше складів зі зброєю".

Зверніть увагу! Під час розмови Байден та Нетаньяху обговорили стан конфлікту Ізраїлю та Палестини. Президент наголосив, що очікує значної деескалації на шляху до припинення вогню. До речі, раніше Ізраїль хотів розпочати наземну операцію у Секторі Гази, однак цьому завадила адміністрація Байдена.

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