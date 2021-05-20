Такі дані повідомили у місцевому міністерстві охорони здоров'я Сектора Гази, яким керує ХАМАС. Серед загиблих є 64 дітей та 38 жінок.

Важливо Після війни: що чекає Ізраїль та Палестину

Скільки людей постраждали від конфлікту

Також у МОЗ повідомили, що щонайменше 1 620 людей зазнали поранень внаслідок обстрілів. Однак раніше, 18 травня, у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що за час конфлікту поранення отримали щонайменше 6 тисяч 46 палестинців.

Ізраїльська армія повідомила 17 травня, що їм вдалось ліквідувати приблизно 150 бойовиків ХАМАС. За підрахунками Сектора Гази, з ізраїльської сторони конфлікту вбили 12 людей.

Зверніть увагу! Жертв зі сторони Ізраїлю значно менше, оскільки держава використовує систему "Залізний купол", що ліквідовує майже всі випущені ракети у їхню сторону.



Палестинці, які загинули внаслідок обстрілів у Секторі Гази / Фото АР

Загострення між Палестиною й Ізраїлем: головне