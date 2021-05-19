Также с желанием эвакуироваться, кроме украинцев, обратились граждане Молдовы, Беларуси и двух стран ЕС. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кстати 4 государства просят Украину вывезти их граждан из Сектора Газа, – ОП

Как будет происходить эвакуация

Посольство Украины в Израиле составило списки людей, которые вернутся на родину. Уже договорились с Израилем и Палестиной о зеленом коридоре для эвакуации.

Также приняли общее решение об осуществлении эвакуации. Людей хотят вывезти из Сектора Газа на территорию Египта, а дальше – авиарейсом в Украину. Деньги выделят из резервного фонда госбюджета.

Если не произойдет форс-мажорных событий в связи с обострением конфликта, то, по нашим расчетам, в течение 48 часов такая эвакуация состоится,

– подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что значительную работу уже провели, в дальнейшем он попросил поддержки правительства для принятия необходимых решений.

Обратите внимание! Украинцы, которые находятся в зоне конфликта и хотят вернуться домой, должны обратиться в отделение посольства Украины в Израиле при Палестинской национальной администрации. Связаться с посольством можно по телефону +972 59 969 95 61 или же написать на электронную почту pm_ps@mfa.gov.ua.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: коротко