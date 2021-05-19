Также с желанием эвакуироваться, кроме украинцев, обратились граждане Молдовы, Беларуси и двух стран ЕС. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кстати 4 государства просят Украину вывезти их граждан из Сектора Газа, – ОП
Как будет происходить эвакуация
Посольство Украины в Израиле составило списки людей, которые вернутся на родину. Уже договорились с Израилем и Палестиной о зеленом коридоре для эвакуации.
Также приняли общее решение об осуществлении эвакуации. Людей хотят вывезти из Сектора Газа на территорию Египта, а дальше – авиарейсом в Украину. Деньги выделят из резервного фонда госбюджета.
Если не произойдет форс-мажорных событий в связи с обострением конфликта, то, по нашим расчетам, в течение 48 часов такая эвакуация состоится,
– подчеркнул Кулеба.
Министр отметил, что значительную работу уже провели, в дальнейшем он попросил поддержки правительства для принятия необходимых решений.
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: коротко
- Конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС обострился в мае 2021 года, хотя длится уже более сотни лет.
- Обострение произошло после того, как израильские правоохранители начали выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме. Это привело к столкновениям на Храмовой горе.
- Вечером 10 мая со стороны Палестины в Израиль полетели ракеты, государство нанесло ответный удар.
- С тех пор взаимные ракетные обстрелы продолжаются.