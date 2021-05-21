Невдовзі можуть бути зняті обмеження щодо цивільного життя. Втім, перемир'я висіло на волосині: за декілька годин до його старту між ХАМАС і Ізраїлем відбулися взаємні обстріли.

Нагадаємо Ізраїль і ХАМАС заявили про готовність припинити обстріли в Секторі Гази

Режим тиші в Ізраїлі почав діяти

Ухвалили рішення про припинення вогню силовики з Кабінету безпеки Ізраїлю. На вечірньому засіданні вони одноголосно вирішили зупинити обстріли. Навіть, якщо це буде односторонній захід.

Втім, пізніше виявилося, що до деескалації готові і палестинці. Йшлося про те, що вони висунули 2 умови для перемир'я:

невиселення палестинців із Шейх-Джарри;

поступки Ізраїлю щодо Храмової гори.

Джерела ЗМІ повідомляють, що наразі перемир'я не має жодних умов, тобто констатують, що Ізраїль наразі не погодився на ці умови. Як зазначають в Ізраїлі, до такого кроку бойовики вдаються через те, що значно ослабли. По-перше, у них закінчуються боєприпаси, а по-друге – бойові втрати тактичного командування.

Обмін ракетними обстрілами

За декілька годин до того, як мав стартувати режим тиші, Ізраїль завдав потужного авіаудару в Секторі Гази. На те ХАМАС пригрозив, що у разі невиконання домовленості про мир, "завдасть ударів від Ейлата до Хайфи".

Потужні обстріли близько 23:00 потрапили на камери спостереження.

Обмеження щодо повсякденного життя знімають

Прессекретар Збройних сил Ізраїлю Хідай Зілберман заявляє, що в найближчі години Командування внутрішніх фронтів скасує деякі обмеження щодо повсякденного життя. Вони діяли на півдні та в центральній частині Ізраїлю з моменту початку бойових дій – 10 травня.

Однак наземні війська армії й інші підкріплення, розміщені на кордоні Сектора Гази, в основному залишаться на місці.