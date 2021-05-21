До того ж, США поповнить ракетами систему оборони "Залізний купол". Відновлюватимуть регіон спільними зусиллями з палестинською адміністрацією.
Напередодні Байден поговорив з Нетаньяху та закликав до припинення вогню
США наповнить "Залізний купол"
Байден на своєму брифінгу з Білого дому привітав старт перемир'я, яке почало діяти вночі 21 травня. Він зазначив, що палестинці і ізраїльтяни однаково гідні того, щоб жити безпечно і користуватися рівними свободами, процвітанням і демократією.
Байден заявив, що міжнародні місії продовжать допомагати у відновленні Сектору Гази і підтримці постраждалих. США також долучаться до цього.
Ми продовжуємо співпрацювати з ООН та іншими міжнародними сторонами з метою надання швидкої гуманітарної допомоги та забезпечення міжнародної підтримки людей в Газі і її відновлення,
– сказав Байден.
Відзначається, що США нададуть допомогу у відновленні Сектора Гази в партнерстві з Палестинською адміністрацією. До того ж, своїми ракетами США поповнить систему протиповітряної оборони "Залізний купол".
Що відомо про "Залізний купол"?Це всепогодна система протиракетної оборони. Її розробило ізраїльське підприємство "Рафаель". Ця система перехоплює та знищує тактичні некеровані ракети та артснаряди, які випустили з відстані від 4 до 70 кілометрів, якщо вони загрожують населеним пунктам.
Перемир'я в Ізраїлі: головне
- Режим припинення вогню почав діяти 21 травня з 02:00 за місцевим часом, що збігається з київським.
- Перестати обстрілювати Сектор Гази одностайно схвалили члени Кабінету безпеки Ізраїлю.
- Пізніше з'явилася інформація, що на це рішення пристали й палестинці.
- В уряді Ізраїлю говорять, що жодних умов до перемир'я не було погоджено. Палестинці, за словами джерел ЗМІ, погодилися на режим тиші через те, що ослабли. Щодо Ізраїлю, то на нього вплинув міжнародний тиск.
- Наразі ізраїльський ЦАХАЛ підтверджує, що обстріли з обох боків припинилися.