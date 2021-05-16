Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию относительно возможной агрессии России и участия НАТО в защите Украины. Он рассказал, какой помощи ожидает Украина от партнеров.

К тому же Кулеба напомнил, что Украина пока не член НАТО. Об этом глава ведомства сообщил в интервью Deutsche Welle.

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Дмитрий Кулеба объяснил ожидания от НАТО

Дмитрий Кулеба прокомментировал свою позицию относительно того, почему НАТО не начнет войну с Россией из-за Украины. Глава МИД ответил на вопрос журналиста, однозначен ли он в этом.

Абсолютно. Украина пока не член НАТО, и я бы хотел напомнить, ясно и однозначно, что это наша земля и мы будем ее защищать, а наши партнеры могут помочь нам в этом, и я уверен, что все так и будет,

– пояснил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что страна не ожидает прибытия и помощь от иностранных войск.

"Но мы ожидаем от наших партнеров обеспечение Украины той поддержкой, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну", – объяснил Кулеба.

Последние заявления о вступлении Украины в НАТО

Дмитрий Кулеба заявил, что перспективы евроатлантического и европейского членства Украины давно уже должны предоставить. Хотя положительной реакции пока не слышно, но Украина настаивает на членстве в НАТО.

Заместитель генсекретаря НАТО в 2012 – 2016 годах Александр Вершбоу заявил, что члены Альянса не спешат предоставлять Украине членство из-за России. Мол, боятся спровоцировать новую агрессию России.

Перед тем вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может вступить в НАТО уже в ближайшие годы.

Обратите внимание! В 2008 году Украина подала заявку о вступлении в НАТО, и только в 2020 году стала партнером НАТО. Украина еще должна получить План действий по членству в НАТО. Дмитрий Кулеба считает, что страна вряд ли получит его на саммите в июне 2021 года.