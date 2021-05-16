Пока мы не слышали положительной реакции, – Кулеба о членстве в НАТО
По мнению Дмитрия Кулебы, перспективы евроатлантического и Европейского членства Украине давно уже должны были бы предоставить. Однако государство пока продолжает настаивать на этом.
Источник:DW
Кулеба напомнил, что в 2008 году на саммите в Бухаресте союзники дали обещания Украине относительно НАТО. Однако государство стремится к членству, поэтому будет продолжать настаивать на нем.
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Прошло уже 13 лет, и наш президент повторил наши намерения достичь этого. Пока мы не слышали положительной реакции,
– сказал министр.
Блинкен заверил, что Украина будет в НАТО
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, по словам Кулебы, не приехал с обещанием, что Украина станет членом НАТО еще в этом году или в следующем.
Однако он еще раз заверил, что США верны решениям от 2008 года, в которых четко сказано, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Штаты и Украина будут работать для достижения этой цели.
Путь Украины в НАТО: что известно
- Украина в 2008 году подала заявку о вступлении в Североатлантический альянс. Однако тогда это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.
- Уже в 2020 году государство получило статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
- Владимир Зеленский 11 мая подписал указ о"Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год".
- В Офисе президента заявили, что следующий этап, который должна пройти Украина – получение Плана действий касательно членства.
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