Зеленский утвердил Годовую национальную программу Украина – НАТО на 2021 год
Владимир Зеленский подписал указ о "Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год". Его целью является обеспечение выполнения приоритетных задач интеграции украинского государства в Альянс и уже достигнутых договоренностей.
Источник:Офис Президента
Кабмин в течение 20 дней должен утвердить меры по выполнению программы. Также правительство должно обеспечивать регулярное информирование людей со стороны министерств, центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о ходе и результатах ее выполнения.
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Что предусматривает документ
Годовая национальная программа является системным документом, который содержит описание реформ по соответствующим направлениям. Он определяет их стратегическую цель, цели и приоритетные задачи, которые необходимы для обеспечения реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в НАТО.
Отдельное внимание в программе уделено вопросам углубления взаимодействия с НАТО в рамках полученного Украиной в 2020 году статуса партнера расширенных возможностей.
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Украина также на постоянной основе будет информировать НАТО о результатах выполнения программы.
Вступление Украины в НАТО: кратко
- Украина еще в 2008 году подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.
- Уже в июне 2020 года украинское государство получило статус партнера с расширенными возможностями НАТО.
- В США поддерживают стремление Украины относительно вступления в Альянс. Однако представитель Госдепа страны Нед Прайс призвал украинское государство провести глубокие реформы, чтобы стать членом НАТО.
- Стоит заметить, что перед вступлением в Североатлантический альянс Украина должна получить План действий по членству в НАТО.
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