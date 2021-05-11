Владимир Зеленский подписал указ о "Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год". Его целью является обеспечение выполнения приоритетных задач интеграции украинского государства в Альянс и уже достигнутых договоренностей.

Кабмин в течение 20 дней должен утвердить меры по выполнению программы. Также правительство должно обеспечивать регулярное информирование людей со стороны министерств, центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о ходе и результатах ее выполнения.

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Что предусматривает документ

Годовая национальная программа является системным документом, который содержит описание реформ по соответствующим направлениям. Он определяет их стратегическую цель, цели и приоритетные задачи, которые необходимы для обеспечения реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в НАТО.

Отдельное внимание в программе уделено вопросам углубления взаимодействия с НАТО в рамках полученного Украиной в 2020 году статуса партнера расширенных возможностей.

Обратите внимание! Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на саммите НАТО, который состоится в июне 2021 года, вряд ли примут решение о Плане действий по членству для Украины. Однако министр подчеркнул, что положительным моментом является уже то, что Украина начала эту дискуссию.

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Украина также на постоянной основе будет информировать НАТО о результатах выполнения программы.

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