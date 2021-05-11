Володимир Зеленський підписав указ про "Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік". Його метою є забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції української держави до Альянсу та вже досягнутих домовленостей.

Кабмін впродовж 20 днів має затвердити заходи з виконання програми. Також уряд повинен забезпечувати регулярне інформування людей з боку міністерств, центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про хід та результати її виконання.

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Що передбачає документ

Річна національна програма є системним документом, який містить опис реформ за відповідними напрямами. Він визначає їхню стратегічну мету, цілі та пріоритетні завдання, які необхідні для забезпечення реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в НАТО.

Окрему увагу в програмі приділено питанням поглиблення взаємодії з НАТО у рамках отриманого Україною у 2020 році статусу партнера розширених можливостей.

Зверніть увагу! Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на саміті НАТО, який відбудеться у червні 2021 року, навряд чи ухвалять рішення про План дій щодо членства для України. Однак міністр наголосив, що позитивним моментом є вже те, що Україна почала цю дискусію.

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Україна також на постійній основі інформуватиме НАТО про результати виконання Програми.

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