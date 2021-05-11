На саммите НАТО, который состоится в июне 2021 года, вряд ли примут решение относительно Плана действий по членству для Украины. Однако, подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба, положительным моментом является уже то, что Киев начал эту дискуссию.

Об этом министр сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. Кулеба отметил, что еще в 2008 году лидеры НАТО поручили главам МИД работать с Украиной и Грузией касательно ПДЧ.

К теме Стратегический курс Украины – членство в ЕС и НАТО, – Зеленский

Не думаю, что в июне решение о ПДЧ будет, – Кулеба

Однако за долгие годы на этом направлении практически ничего не происходило.

В этом году президент Зеленский и МИД поставили вопрос о необходимости предоставления ПДЧ Украине. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию,

– заявил Кулеба.

Дуда считает вопрос Украины главным на саммите

Недавно президент Польши Анджей Дуда отметил, что вопрос Украины будет одним из центральных на саммите НАТО. Глава государства сообщил, что предварительно должны обсудить дорожную карту, которую нужно выполнить для членства в Альянсе.

Актуально НАТО ответили, когда решат, приглашать ли Украину на ближайший саммит

Важно! Дмитрий Кулеба заверил, что членство Украины в НАТО неизбежно. Сейчас Киев ищет формат, при котором будет возможно приобщиться к саммиту в Брюсселе 14 июня. Также о поддержке членства Украины в Альянсе заявил президент США Джо Байден.