В Североатлантическом Альянсе сообщат о возможном формате и повестке дня своего предстоящего саммита, когда для этого придет время. Мероприятие запланировано на 14 июня в Брюсселе.

Известно лишь о том, что в основе повестки дня будет инициатива "НАТО-2030". Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил официальный представитель Альянса.

Читайте также Без стран-партнеров, – в ОПУ объяснили, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Формат и повестка дня саммита НАТО 14 июня будут объявлены ближе к дате. Как сказал генеральный секретарь, у лидеров НАТО будет содержательная и дальновидная повестка дня, в основе которой будет инициатива "НАТО-2030",

– сказал собеседник агентства.

Предоставление ПДЧ Украине

Он также ответил на вопрос, будет ли обсуждаться на саммите предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

"Относительно членства НАТО проводит политику открытых дверей, и союзники по НАТО поддерживают свои решения, принятые на саммите в Бухаресте в 2008 году (предоставить членство Украине и Грузии, когда для этого придет время – 24 канал)", – сказал представитель Альянса.

В то же время в НАТО ожидают, что Украина продолжит работу, а именно:

уделять внимание реформам;

консолидировать свои демократические институты;

укреплять верховенство права;

развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами Альянса.

Собеседник заверил, что НАТО продолжит поддерживать наше государство, "помогая укреплять потенциал Вооруженных сил Украины, а также проводя широкие реформы, которые помогают стране продвигаться вперед в ее евроатлантических стремлениях".

Обратите внимание! Президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время саммита в Брюсселе в июне 2021 года планируется обсуждение дорожной карты Украины для вступления в НАТО.

Вступление Украины в НАТО: что известно