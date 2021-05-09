В НАТО ответили, когда решат, приглашать ли Украину на ближайший саммит
В Североатлантическом Альянсе сообщат о возможном формате и повестке дня своего предстоящего саммита, когда для этого придет время. Мероприятие запланировано на 14 июня в Брюсселе.
Источник:"Интерфакс-Украина"
Известно лишь о том, что в основе повестки дня будет инициатива "НАТО-2030". Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил официальный представитель Альянса.
Читайте также Без стран-партнеров, – в ОПУ объяснили, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Формат и повестка дня саммита НАТО 14 июня будут объявлены ближе к дате. Как сказал генеральный секретарь, у лидеров НАТО будет содержательная и дальновидная повестка дня, в основе которой будет инициатива "НАТО-2030",
– сказал собеседник агентства.
Предоставление ПДЧ Украине
Он также ответил на вопрос, будет ли обсуждаться на саммите предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.
"Относительно членства НАТО проводит политику открытых дверей, и союзники по НАТО поддерживают свои решения, принятые на саммите в Бухаресте в 2008 году (предоставить членство Украине и Грузии, когда для этого придет время – 24 канал)", – сказал представитель Альянса.
В то же время в НАТО ожидают, что Украина продолжит работу, а именно:
- уделять внимание реформам;
- консолидировать свои демократические институты;
- укреплять верховенство права;
- развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами Альянса.
Собеседник заверил, что НАТО продолжит поддерживать наше государство, "помогая укреплять потенциал Вооруженных сил Украины, а также проводя широкие реформы, которые помогают стране продвигаться вперед в ее евроатлантических стремлениях".
Вступление Украины в НАТО: что известно
- В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали только как будущую цель.
- НАТО признал Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.
- Впрочем прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.
- Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.
- Глава США Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Альянсе. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.
Поделиться новостью