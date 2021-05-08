В Офисе Президента заявили, что в НАТО решили провести саммит на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. В то же время стран-партнеров не пригласили принять участие, среди них есть и Украина.

Решение может быть неокончательным

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква отметил, что НАТО иногда не проводит саммиты с участием партнеров. Такими были встречи членов Альянса в 2019 и 2009 годах.

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Поэтому нынешний саммит Альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в "узком кругу" государств-членов НАТО.

Мы не исключаем, что принятое в штаб-квартире НАТО решение, может быть не окончательным – за оставшееся до саммита время союзники имеют возможность его пересмотреть,

– подчеркнул Жовква.

Он добавил, что главное для ОПУ – содержательное наполнение саммита. В то же время Жовква уверен, что в НАТО обязательно обсудят тему Украины: "Об этом нас уверяли все ближайшие партнеры-члены НАТО – и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша".

По словам Жовквы, все возможные решения саммита, в частности относительно Украины, зафиксируют в общем итоговом документе. Работа над таким документом еще продолжается.

"Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса", – подчеркнул заместитель руководителя ОПУ.

Обратите внимание! Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин говорила, что участие партнеров в саммите НАТО пока не определили. В Альянсе якобы установили только повестку дня.

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