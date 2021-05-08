Без стран-партнеров, – в ОПУ объяснили, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
В Офисе Президента заявили, что в НАТО решили провести саммит на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. В то же время стран-партнеров не пригласили принять участие, среди них есть и Украина.
Источник:24 канал
Решение может быть неокончательным
Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква отметил, что НАТО иногда не проводит саммиты с участием партнеров. Такими были встречи членов Альянса в 2019 и 2009 годах.
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Поэтому нынешний саммит Альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в "узком кругу" государств-членов НАТО.
Мы не исключаем, что принятое в штаб-квартире НАТО решение, может быть не окончательным – за оставшееся до саммита время союзники имеют возможность его пересмотреть,
– подчеркнул Жовква.
Он добавил, что главное для ОПУ – содержательное наполнение саммита. В то же время Жовква уверен, что в НАТО обязательно обсудят тему Украины: "Об этом нас уверяли все ближайшие партнеры-члены НАТО – и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша".
По словам Жовквы, все возможные решения саммита, в частности относительно Украины, зафиксируют в общем итоговом документе. Работа над таким документом еще продолжается.
"Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса", – подчеркнул заместитель руководителя ОПУ.
Коротко об Украине и НАТО
- Заявку о вступлении в НАТО Киев подал еще в 2008 году. Однако тогда стремление Украины зафиксировали лишь как будущую цель.
- В июне 2020 года наше государство приобрело статус партнера с расширенными возможностями Альянса.
- Стефанишина заявила, что Украина в 2021 году ждет подготовки к предоставлению плана действий по членству в НАТО. Впоследствии министр сообщила, что СНБО готовит решение о ключевых мерах Украины на пути к членству в НАТО.
- Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает стремление Украины вступить в Альянс.
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